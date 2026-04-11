El dure cruce de Giuliano Simeone con un periodista español por la jugada de Musso

El desarrollo de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League expone que el Atlético de Madrid dio uno de los grandes golpes al ganarle al Barcelona por 2-0. Un resultado que esconde una jugada bastante polémica en la que se acusa a Juan Musso de haber puesto en juego el balón y, posteriormente, la sanción de un penal que el árbitro dejó pasar. Esta acción despertó tantos comentarios al punto que Giuliano Simeone se cruzó con un periodista en conferencia de presa.

Lo particular de la jugada del segundo tiempo es que el arquero argentino deja el balón en el suelo y se lo pasa con el pie a Marc Pubill. Este, cuando lo recibe, lo acomoda con sus manos y se lo devuelve con un pase a su compañero. De manera inmediata, los jugadores del conjunto catalán fueron a buscar al árbitro para que cobrara penal por mano en el área chica. Sin embargo, el referí señaló que no se trató de una infracción, ya que no se había reanudado la acción.

Los gestos realizados por los jugadores del Atlético de Madrid permiten entender que la jugada inició cuando Juan Musso hizo el primer pase con el balón. La discusión fue tal que llegó a los protagonistas. "Nosotros nunca sacamos con Juan, no sé si vieron el partido, ¿o sí? ¿Sacó Juan en todo el partido? Juan Musso, ¿sacó en todo el partido él? Nunca sacamos con el portero, siempre sacamos con los defensores”, expresó Giuliano Simeone.

Mientras que los periodistas presentes insistían en que la jugada había comenzado con el primer pase que dio el arquero. “La toca con la mano, Marc”, le señaló uno de los reporteros. “¿Saco Juan en todo el partido?”, le volvió a responder el argentino. “Pero reglamentariamente esto es así. Es penal”, agregó un segundo profesional. “El árbitro no lo cobró entonces, no sé”, cerró la discusión. Se estima que el encuentro de vuelta provocará una enorme atención sobre el árbitro para ver cuántas decisiones erróneas esboza durante los 90 minutos.

El mensaje definitivo del Atlético de Madrid al Barcelona por Julián Álvarez: "Negocio"

Desde hace unos días, se menciona que el Barcelona tiene en sus planes reemplazar la salida de Robert Lewandowski, que quedará con el pase en su poder tras decidir no renovarle, con la contratación de Julián Álvarez. Un rumor que comienza a transformarse en molesto para el Atlético de Madrid, debido a que la temporada se encuentra en su mejor momento y se necesita que el jugador esté concentrado el mayor tiempo posible.

Por ende, Enrique Cerezo, presidente del club “Colchonero”, se expresó de manera muy clara cuando fue consultado sobre la chance de que el delantero de la Selección Argentina se marche dentro de poco. "Os estáis pasando un poquito con Julián Álvarez. Es jugador del Atlético y tiene un contrato largo", señaló.

Mientras que el medio Sport, de España, asegura que la salida de Julián Álvarez se va a producir siempre y cuando haya una oferta formal sobre la mesa. Una que tenga la cifra de al menos 100 millones de euros como ingreso estable. Cualquier otra propuesta contará con grandes chances de ser rechazada. La intención es obtener una cifra por encima de los 75 millones que se utilizaron para sacarlo del Manchester City.