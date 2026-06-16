Ghanés Partey espera un resultado positivo tras presentar un recurso contra la denegación de su visado para Canadá

FOTO DE ARCHIVO: Thomas Partey comparece ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres

Por Bhargav Acharya ​y Divya Rajagopal

TORONTO, 16 jun (Reuters) - Un día antes del partido de Ghana contra Panamá en ‌el Grupo L ‌del Mundial, que se disputará en Canadá, el país de África occidental ha acaparado titulares por la situación del visado de su mejor jugador, Thomas Partey.

La semana pasada, el Gobierno canadiense denegó a Partey, de 33 años, el visado para ​entrar en el ⁠país, lo que llevó a sus abogados a ‌presentar un recurso "que sentará precedentes" ante ⁠el Tribunal Federal de Ottawa. ⁠Se espera que el veredicto se dé a conocer en el transcurso del martes.

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"Confiamos en el sistema judicial ⁠canadiense (...) y seguimos siendo optimistas respecto al ​resultado", dijo a Reuters Mackeda Bramwell, ‌abogada que representa al ‌centrocampista ghanés.

Si el tribunal falla a favor de ⁠Partey, correspondería a las autoridades de inmigración canadienses reconsiderar su situación en materia de visados. Bramwell dijo que Partey no recurriría si el ​juez fallara ‌en su contra.

El excentrocampista del Arsenal se enfrenta a acusaciones de violación y agresión sexual en el Reino Unido. Él ha negado los cargos.

El Gobierno de Estados Unidos ⁠ha concedido un visado a Partey, pero los funcionarios de inmigración de Canadá han señalado que, según la legislación canadiense, se puede considerar inadmisible a un ciudadano extranjero incluso sin que haya sido condenado en el extranjero.

"Cuando existen motivos razonables para creer que ‌un solicitante ha cometido un acto que daría lugar a la inadmisibilidad, se le puede considerar inadmisible en Canadá", dijo a Reuters un portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá.

Tanto en ‌Ghana como entre la diáspora ghanesa en Canadá, la denegación del visado a Partey ha provocado indignación y ‌frustración entre los ⁠aficionados.

En declaraciones a Reuters el lunes, Akua Mensah, de 45 años, una canadiense ​de origen ghanés, dijo que la decisión del Gobierno canadiense era lamentable.

(Divya Rajagopal, desde Toronto; edición de Ed Osmond; editado en español por Daniela Desantis)