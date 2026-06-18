Ghana puede lograr "algo" en el Mundial, afirma Queiroz tras victoria sobre Panamá

Por Divya Rajagopal
TORONTO, 17 jun (Reuters) - El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, afirmó que las victorias en el Mundial no son fáciles y que sus jugadores han demostrado estar dispuestos a pagar un alto precio por ellas, después del 1-0 sobre Panamá con un tanto en el descuento.
Cuando se le preguntó por el partido, Queiroz -de 73 años- dijo estar cansado por lo que calificó como un encuentro muy duro.
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Queiroz restó importancia a la pregunta sobre la ausencia de Thomas Partey y afirmó que Ghana está lista para enfrentarse a Inglaterra. "Con el fútbol que desplegamos hoy, podemos contar con que Ghana logre algo", declaró Queiroz.
Queiroz, uno de los entrenadores más veteranos de este torneo, no tenía previsto ir al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos hasta abril, cuando Ghana lo designó en lugar de Otto Addo, despedido un mes antes tras una serie de resultados decepcionantes en partidos amistosos.
El portugués se quejó del trato brusco que el equipo panameño dio a los jugadores de Ghana y dijo que su equipo fue "ingenuo y poco agresivo en la primera mitad".
Ghana tuvo que sustituir a su portero Ati Zigi tras una colisión. El DT dijo que no es seguro que el meta pueda estar ante Inglaterra. "Es pronto y, con este tipo de lesión, solo podremos estar seguros después de 24 a 48 horas", añadió.
Con información de Reuters