Ghana puede lograr "algo" en el Mundial, afirma Queiroz tras victoria sobre Panamá

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, celebra tras el partido contra Panamá

Por Divya ​Rajagopal

TORONTO, 17 jun (Reuters) - El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, afirmó que ‌las victorias en ‌el Mundial no son fáciles y que sus jugadores han demostrado estar dispuestos a pagar un alto precio por ellas, después del 1-0 sobre Panamá con un tanto en ​el descuento.

Cuando ⁠se le preguntó por el ‌partido, Queiroz -de 73 años- dijo ⁠estar cansado por lo ⁠que calificó como un encuentro muy duro.

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Queiroz restó importancia a la pregunta sobre ⁠la ausencia de Thomas Partey y ​afirmó que Ghana está ‌lista para enfrentarse a ‌Inglaterra. "Con el fútbol que desplegamos ⁠hoy, podemos contar con que Ghana logre algo", declaró Queiroz.

Queiroz, uno de los entrenadores más veteranos de ​este ‌torneo, no tenía previsto ir al Mundial en Canadá, México y Estados Unidos hasta abril, cuando Ghana lo designó en lugar ⁠de Otto Addo, despedido un mes antes tras una serie de resultados decepcionantes en partidos amistosos.

El portugués se quejó del trato brusco que el equipo panameño dio a los jugadores de ‌Ghana y dijo que su equipo fue "ingenuo y poco agresivo en la primera mitad".

Ghana tuvo que sustituir a su portero Ati Zigi tras una colisión. ‌El DT dijo que no es seguro que el meta pueda estar ante ‌Inglaterra. "Es pronto ⁠y, con este tipo de lesión, solo podremos estar seguros ​después de 24 a 48 horas", añadió.

Con información de Reuters