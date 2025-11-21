Tijuana clasifica a postemporada del torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 20 nov - Tijuana clasificó el jueves a la postemporada o cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano tras remontar y vencer 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez en la fase del "Play In".

En los cuartos de final, los "Xolos" de Tijuana enfrentarán a Tigres UANL.

Los goles de la victoria para Tijuana los anotaron el marroquí naturalizado español Mourad Daoudi, Gilberto Mora y el argentino Ezequiel Bullaude.

"Se nos dio el resultado, hicimos un muy buen partido y ahora estamos en liguilla. Ahora ya todos los equipos son difíciles, vamos a jugar como sabemos y vamos a hacer todo lo posible para estar en las semifinales", dijo Mora a la cadena Fox.

En el partido disputado en el estadio Caliente de Tijuana, el colombiano Óscar Estupiñan adelantó a Bravos de Ciudad Juárez a los 12 minutos cuando remató con la cabeza un centro enviado por Manuel Mayorga desde el sector izquierdo.

Tijuana empató a los 31 minutos con un remate de cabeza de Daoudi tras centro enviado por Jesús Vega desde el sector izquierdo.

Tijuana estuvo cerca de empatar a los 37 minutos con un disparo de Ramiro Árciga que pegó en el travesaño.

Juárez se quedó con un hombre menos a los 54 minutos por la expulsión de Mayorga, quien vio la tarjeta roja por cometer falta a Árciga cuando escapaba hacia la portería.

Tres minutos después, el árbitro marcó penal a favor de Tijuana cuando un defensor tapó con la mano un disparo de Mora, quien anotó la pena máxima a los 59 con un tiro "a lo Panenka", picando suavemente el balón por el centro de la portería después de que el guardameta Sebastián Jurado se lanzó hacia su costado izquierdo.

El tercer gol de Tijuana cayó a los 91 minutos cuando Bullaude, quien acababa de entrar al campo, remató de derecha en el área un centro enviado por Vega desde el sector izquierdo.

"Lo practiqué en el entrenamiento y gracias a Dios entró", dijo Mora, refiriéndose a su penal.

Ahora, Bravos de Ciudad Juárez buscará el domingo el último boleto a la postemporada cuando enfrente a Pachuca, que más temprano, en el otro partido del "Play-In", eliminó a Pumas UNAM al ganarle 3-1 con goles del ecuatoriano Enner Valencia y doblete del brasileño Robert Kenedy. Para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México anotó el ecuatoriano Pedro Vite.

El partido marcó el debut del argentino Esteban "Tano" Solari como director técnico de Pachuca, seis días después de su designación.

A la fase del "Play-In" entraron los clubes que ocuparon del séptimo al décimo lugar general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Monterrey y Guadalajara accedieron directamente a la postemporada tras ocupar los primeros seis lugares de la clasificación general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Con información de Reuters