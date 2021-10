¿Qué pasó en el reencuentro entre Lionel Messi y Ronaldinho en la cancha del PSG?

Lionel Messi y Ronaldinho, excompañeros en el Barcelona e identificados también con el PSG se reencontraron en París.

Años después de hacer historia juntos vistiendo la camiseta del Barcelona dos astros del fútbol mundial se reencontraron. Lionel Messi, actualmente en el PSG, y Ronaldinho, exatacante "Culé" y ya retirado de la actividad, se vieron las caras en París. En principio antes del partido entre el conjunto de Mauricio Pochettino y el Leipzig por Champions League en donde se abrazaron, y días después en las instalaciones del club francés.

Si hay un jugador que marcó al mejor del mundo en sus inicios en la Primera del "Blaugrana" fue justamente el brasileño. El argentino compartió plantel con él desde su debut en 2004 hasta la ida de su compañero al Milan en 2008 por decisión de Pep Guardiola. Durante aquellos años ganaron cuatro títulos locales y el torneo continental de la temporada 2005/2006.

A diferencia del pasado martes 19 de octubre, tuvieron la tranquilidad de compartir un momento ellos solos en el Parque de los Príncipes. Esto dio lugar más tarde a la publicación del exjugador de Gremio en su cuenta de Instagram que ya superó los 2 millones de likes y los 10.000 comentarios. El motivo que lo llevó a estar nuevamente en el club francés en donde jugó entre 2001 y 2003 fue filmar momentos allí con distintos integrantes del plantel.

"Poniéndonos al día", publicó "Dinho" en la mencionada red social en la que compartió tres fotos junto al argentino. Las risas no faltaron, al menos por lo que se ve en las imágenes, y seguramente los buenos recuerdos tampoco. Otro hombre con el que tuvo más cruces que momentos de gloria también habló con él. Sergio Ramos, quien se prepara para debutar en las próximas fechas en el PSG estuvo con el brasileño charlando en los pasillos del estadio.

El momento del encuentro entre Ronaldinho y Sergio Ramos

Su visita cayó mal en Barcelona

Ronaldinho se desempeña como embajador del "Culé" y su arribo a París provocó críticas hacia él. No es la primera vez que sucede, ya que cuando Lionel Messi llegó al elenco francés su excompañero mostró todo su apoyo y la gente del "Blaugrana" no lo perdonó. "Es una gran alegría haber jugado en estos dos clubes y ahora ver a mi amigo vistiendo esta camiseta, vienen muchos momentos de alegría Leo Messi", escribió en Instagram.

El problema de Mauricio Pochettino en el PSG

Es sabido que el PSG que dirige el DT argentino está plagado de estrellas a nivel mundial. Varias de ellas están como candidatas a quedarse con el Balón de Oro y el que pica en punta entre todos es Lionel Messi. Sin embargo sus competidores también hicieron méritos y al mejor del mundo no le será fácil. Su técnico en el conjunto parisino lo elogió, dijo que merece ganarlo y esto desató la furia de dos cracks del equipo.

"Tuve un problema al decir que Messi debía ganar el Balón de Oro. Neymar y Mbappé me dijeron por qué ellos no. Estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara pero debe ser para Messi. Y si no lo entrenaría diría lo mismo", afirmó Pochettino con respecto a su decisión sobre quien merece el trofeo. El 29 de noviembre finalmente conoceremos al ganador del mismo en el Teatro Chatelet de París.