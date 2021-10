Mauricio Pochettino vs. Neymar y Mbappé por Messi: "Tuve un problema"

Mauricio Pochettino recibió una crítica por parte de sus dirigidos en el PSG por elogiar el presente de Lionel Messi.

Es sabido que el PSG que dirige Mauricio Pochettino está plagado de estrellas a nivel mundial. Varias de ellas están como candidatas a quedarse con el Balón de Oro y el que pica en punta entre todos es Lionel Messi. Sin embargo sus competidores también hicieron méritos y al astro argentino no le será fácil. Su DT en el conjunto parisino lo elogió, dijo que merece ganarlo y esto desató la furia de dos cracks del equipo.

Las declaraciones del argentino tuvieron lugar una vez culminado el encuentro en el que su equipo igualó sin goles ante el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli por la fecha 11 de la Ligue 1. Más allá del resultado el Paris Saint Germain se mantiene como único líder del certamen sacándole 7 de ventaja al Lens. El próximo viernes 29 de octubre recibirá en el Parque de los Príncipes al Lille con el objetivo de volver al triunfo.

Para este duelo el tridente ofensivo del elenco de la capital francesa probablemente sea titular aún con los dichos del técnico que no dejaron conformes a dos de ellos. "Tuve un problema al decir que Messi debía ganar el Balón de Oro. Neymar y Mbappé me dijeron por qué ellos no. Estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara pero debe ser para Messi. Y si no lo entrenaría diría lo mismo", afirmó Pochettino.

El que, al parecer, lejos estuvo de criticarlo fue el arquero italiano Gianluigi Donnarumma quien se consagró campeón de la Eurocopa con su selección y es otro de los candidatos. Cabe destacar que llegó en el mismo mercado de pases que el mejor del mundo y que hace muy poco comparten plantel. Incluso el golero no fue titular todos los partidos por decisión del DT quien eligió por sobre él al costarricense Keylor Navas.

La terna para el Balón de Oro

El astro argentino compite contra 29 estrellas del fútbol mundial. Entre ellos están Erling Haaland (Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham), Karim Benzema (Real Madrid), Raheem Sterling (Manchester City), Neymar (PSG), Robert Lewandowski (Bayer Munich), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Lautaro Martínez (Inter), Luis Suárez (Atlético de Madrid), entre otros.

Los técnicos participaron en la elección

El 29 de noviembre sabremos quien se lo quedará y varios entrenadores opinaron al respecto. Además del mencionado Pochettino, Sir Alex Fergusson eligió a CR7 y Julian Nagelsmann, técnico del Bayer Munich, hizo lo propio con Lewandoswki, entre otros. Lo definirán 180 votos de distintos periodistas en el mundo y el nombre se revelará en una gala a realizarse en el Teatro Chatelet de París.