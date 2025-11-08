Partidos del sábado 8 de noviembre: todos los horarios

El sábado 8 de noviembre se presenta como una jornada cargada de definiciones tanto en el fútbol argentino como en las principales ligas del mundo. La fecha 15 del Torneo Clausura será determinante para los equipos que pelean por clasificar a octavos de final e ingresar a los campeonatos internacionales de 2026 a través de la Tabla Anual. Racing Club recibirá a Defensa y Justicia en un duelo clave donde ambos equipos comparten 19 puntos y están afuera de los octavos de final. El partido se disputará a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda a raíz de la sanción de la Aprevide a la Academia por el recibimiento ante Flamengo en la Copa Libertadores con fuegos artificiales.

En otro compromiso crucial de la jornada, Huracán enfrentará a Newell's en Parque Patricios en un partido que tendrá significados completamente diferentes para ambos conjuntos. El Globo necesita sumar de a tres para meterse en los playoffs del Torneo Clausura, mientras que la Lepra buscará una victoria que le permita alejarse de la pelea del descenso. El encuentro, que originalmente estaba programado para las 19.15, fue adelantado a las 17.00 por cuestiones organizativas según informó la AFA.

En la Primera Nacional, las semifinales del Reducido tendrán dos cruces apasionantes por el segundo ascenso a la máxima categoría. Deportivo Morón enfrentará a Deportivo Madryn y Estudiantes de Buenos Aires se medirá con Estudiantes de Río Cuarto en series de ida y vuelta. En esta instancia no habrá penales, ya que si la serie finaliza empatada pasará el mejor posicionado en la tabla general.

Desde Inglaterra, la Premier League tendrá varios compromisos atractivos con la mirada puesta en Tottenham Hotspur Stadium, donde los Spurs recibirán al Manchester United en un duelo entre equipos igualados en puntos. Ambos conjuntos llegan con 17 puntos, por lo que una victoria será clave para meterse de lleno en la pelea por un puesto en la próxima Champions League. Manchester United está invicto en sus últimos cuatro partidos de Premier League bajo el mando de Ruben Amorim, mientras que Tottenham busca revertir su irregular campaña como local. Además, Arsenal visitará a Sunderland y Chelsea se medirá ante Wolverhampton en otros encuentros destacados de la jornada inglesa.

En España, el foco argentino estará puesto en el Riyadh Air Metropolitano, donde Atlético de Madrid enfrentará al Levante con Julián Álvarez como una de las principales figuras del conjunto colchonero. El cordobés atraviesa un gran momento con ocho goles en lo que va de la temporada 2025, posicionándose como el segundo máximo goleador de LaLiga con siete tantos. La Araña superó su registro goleador con el Manchester City en menos tiempo y partidos, alcanzando 37 goles con el Atlético en apenas 70 encuentros, cifra que le requirió 103 presencias en el conjunto inglés. Los Colchoneros llegan con una racha excelente tras vencer 3-0 al Sevilla y ubicarse cuartos con 22 puntos.

Desde Estados Unidos, Inter Miami disputará el partido definitorio ante Nashville SC por la primera ronda de los playoffs de la MLS en el Chase Stadium. Lionel Messi y su equipo necesitan ganar para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este, después de que Nashville empatara la serie con una victoria 2-1 en el segundo encuentro. El capitán rosarino llega a este compromiso tras conquistar la Bota de Oro de la MLS con 29 goles, convirtiéndose en el primer argentino en lograr el galardón desde Valentín Castellanos en 2021. Para el equipo de Florida será la oportunidad de avanzar por primera vez en su historia a las semifinales de conferencia tras haber caído eliminado en primera ronda el año pasado.

Horarios de partidos

Torneo Clausura 2025 - Fecha 15

17:00 - Huracán vs Newell's Old Boys

- Huracán vs Newell's Old Boys 17:00 - Racing Club vs Defensa y Justicia

- Racing Club vs Defensa y Justicia 19:15 - Talleres de Córdoba vs Platense

- Talleres de Córdoba vs Platense 21:30 - San Martín San Juan vs Lanús

- San Martín San Juan vs Lanús 21:30 - Unión de Santa Fe vs Barracas Central

Primera Nacional

19:40 - Estudiantes vs Estudiantes RC

- Estudiantes vs Estudiantes RC 21:10 - Deportivo Morón vs Deportivo Madryn

Premier League

09:30 - Tottenham vs Manchester United

- Tottenham vs Manchester United 12:00 - Everton vs Fulham

- Everton vs Fulham 12:00 - West Ham United vs Burnley

- West Ham United vs Burnley 14:30 - Sunderland vs Arsenal

- Sunderland vs Arsenal 17:00 - Chelsea vs Wolves

LaLiga

10:00 - Girona FC vs Alavés

- Girona FC vs Alavés 12:15 - Sevilla FC vs Osasuna

- Sevilla FC vs Osasuna 14:30 - Atlético de Madrid vs Levante UD

- Atlético de Madrid vs Levante UD 17:00 - RCD Espanyol vs Villarreal CF

Serie A

11:00 - Lecce vs Hellas Verona

- Lecce vs Hellas Verona 11:00 - Como vs Cagliari

- Como vs Cagliari 14:00 - Juventus vs Torino

- Juventus vs Torino 16:45 - Parma vs AC Milan

Bundesliga

11:30 - Hamburgo SV vs Borussia Dortmund

- Hamburgo SV vs Borussia Dortmund 11:30 - Hoffenheim vs RB Leipzig

- Hoffenheim vs RB Leipzig 11:30 - Union Berlin vs Bayern Munich

- Union Berlin vs Bayern Munich 11:30 - Bayer Leverkusen vs Heidenheim

- Bayer Leverkusen vs Heidenheim 14:30 - Borussia Mönchengladbach vs 1. FC Köln

MLS