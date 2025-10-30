Partidos de hoy jueves 30 de octubre: Lanús busca la final de la Copa Sudamericana

Este jueves 30 de octubre del 2025 se definen los finalistas de las competencias continentales más importantes de Sudamérica. La jornada tiene como principales protagonistas los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con Lanús como gran representante argentino en busca de su tercera final copera.

El Granate recibe a Universidad de Chile en La Fortaleza con la serie empatada 2-2 tras el encuentro de ida en Santiago. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa su mejor momento de la temporada con nueve partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota entre el Torneo Clausura local y la Sudamericana. Los de Lanús buscarán aprovechar su localía para alcanzar una nueva final continental, después de haber conquistado el título en 2013 bajo la dirección de los hermanos Barros Schelotto y haber sido subcampeones en 2020.

En el plano internacional, el partido más destacado de la noche será la revancha entre Palmeiras y Liga de Quito por la semifinal de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano llega con una ventaja considerable tras imponerse 3-0 en el partido de ida disputado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, resultado que dejó sorprendidos a propios y extraños considerando el favoritismo previo del conjunto paulista. La actuación del Rey de Copas en Quito fue una exhibición futbolística que ahora deberá defender en el mítico Allianz Parque de São Paulo.

La jornada también incluye acción de la Serie A de Italia, con dos encuentros correspondientes a la fecha 9 del campeonato transalpino. Cagliari y Sassuolo abren la agenda europea, mientras que Pisa recibe a Lazio en el cierre de la programación italiana del día.

Horarios de partidos del jueves 30 de octubre

Copa Sudamericana

19 horas de Argentina - Lanús vs. Universidad de Chile. (Vuelta semifinal - Global 2-2).

Copa Libertadores

21:30 - Palmeiras (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador). (Vuelta semifinal - Global 0-3).

Serie A