La comisión directiva de Gimnasia y Esgrima La Plata decidió por unanimidad rechazarle esta noche la renuncia al cargo de presidente a Gabriel Pellegrino y en tal sentido convocará a una nueva reunión para los próximos días con el objetivo de resolver la situación en forma definitiva. Todo esto ocurre en medio de la incertidumbre también sobre la continuidad del entrenador Diego Armando Maradona, quien ya se encuentra fuera de la clínica recuperándose de una operación por un hematoma subdural.

Pellegrino había presentado su dimisión, primero en forma verbal y luego por escrito, en la jornada de este martes, por diferencias en las "formas" con algunos pares de comisión, y según sus propias palabras por "no poder cambiarlas".



En ese momento manifestó públicamente "esto no tiene vuelta atrás", al tiempo que confesó que seguiría representando al club en la AFA hasta tanto se designe a un nuevo miembro de comisión, porque resaltó que es "un lugar que el club no debe perder".

En los últimos tiempos se lo observó a Pellegrino muy ligado al presidente de AFA, Claudio Tapia, y al titular de la nueva Liga Profesional, Marcelo Tinelli.



A partir de la negativa de sus pares de aceptarle la renuncia, habrá que aguardar ahora cuales serán los próximos pasos que dará el renunciante presidente de Gimnasia, en medio de un momento deportivo especial, ya que también es incierto el retorno a la dirección técnica del primer equipo de fútbol de Diego Maradona, que recibió el alta clínica pero no médica y deberá permanecer un buen tiempo tratándose en su domicilio.