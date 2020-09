A esta altura, ya parece estar más allá de todo. Sin tener que darle explicaciones a nadie, y visiblemente enfrentado contra la dirigencia del Barcelona, Lionel Messi volvió a dar la nota y despidió a su amigo Luis Suárez en Instagram con un fuerte mensaje contra las autoridades del club catalán.

Tras la novela que protagonizó en las últimas semanas tras mostrar sus intenciones de irse del club y luego de que el presidente Josep María Bartomeu no quisiera negociarlo, se sabe que el rosarino está muy a disgusto con la cúpula dirigencial y lo dejó bien en claro en el mensaje que publicó en las redes sociales para saludar a su amigo, que jugará ahora en el Atlético de Madrid.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", escribió sin filtro el capitán del Barcelona en clara referencia al destrato que tuvo el club con el goleador uruguayo, al que el nuevo DT Ronald Koeman le había comunicado que no lo tendría en cuenta.

Antes, y ya profundizando en su amistad, Messi escribió: "Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas..".

Messi y Suárez forjaron a lo largo de los años una fuerte amistad y también sus familias. De hecho, Antonela Roccuzzo también publicó un mensaje similar de despedida para Sofía Balbi, la esposa del ahora delantero del Atlético de Madrid.

El delantero de 33 años se unió al éxodo del Barcelona del que ya formaron parte también el volante chileno Arturo Vidal (al Inter), el croata Ivan Rakitic (al Sevilla) y el portugués Nelson Semedo (a Wolverhampton), entre otros.