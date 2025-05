Mediocampista brasileño Carioca finaliza ciclo con Tigres de México

El mediocampista brasileño Rafael de Souza "Carioca" finalizó el viernes su etapa con el club mexicano Tigres UANL después de casi ocho años en los que conquistó ocho títulos.

El jugador de 35 años llegó al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León en agosto de 2017, y en su paso por el equipo mexicano fue campeón en los torneos locales Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023.

"La era del mago brasileño, Rafael de Souza 'Carioca', llegó a su fin con Tigres después de siete años y nueve meses de portar con mucho orgullo los colores amarillo y azul, convirtiéndose en una leyenda viviente de esta institución", informó el club mexicano en un comunicado.

"Hoy se marcha como todo un emblema de este equipo y con un lugar garantizado en el Anillo de Leyendas del Volcán. Gracias Rafa, por toda la entrega que pusiste con estos colores, por el compromiso y solidaridad que tuviste con tus compañeros de equipo, por toda la magia que repartiste en todos los campos de juego y por ser un Tigre más que quedará en la memoria de todos", agregó.

Además de los títulos locales, Carioca ganó con Tigres la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, el campeón de campeones en dos ocasiones, y el Campeones Cup en dos ocasiones.

El último partido que jugó con Tigres fue el 14 de mayo en la semifinal de ida del torneo Clausura ante Toluca.

En su paso por Tigres disputó 336 partidos en todas las competencias.

"Me faltan palabras para este momento, nunca estuve preparado para el día de decir adiós a este club que se ha convertido en mi casa, a los aficionados que se han convertido en mi familia, a esta ciudad que me recibió y recibió a mi familia con los brazos abiertos y me dio todo lo mejor", publicó Carioca en la red social Instagram.

"Cada partido, cada gol, cada asistencia y cada título me hacen estar seguro de que este siempre ha sido mi lugar. Hemos vivido grandes cosas juntos que guardaré por siempre en mi memoria y en mi corazón. Gracias por todo México ¡Siempre Tigres!", agregó.

Además de Tigres, Carioca jugó para Atlético Mineiro con el que ganó la Copa de Brasil en 2014. También militó con Gremio y Vasco da Gama, además del Spartak de Moscú.

Con información de Reuters