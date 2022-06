Los Andes no se presentó a jugar en la Copa Argentina y Tigre pasaría de ronda

La entidad de Lomas de Zamora había preanunciado con horas de antelación cuál sería su postura en esta trama de novela que se inició en la tarde-noche del martes.

Los Andes, en disconformidad con la organización y con los organismos de Seguridad que dispusieron la no concurrencia de gente al estadio de Deportivo Morón, no se presentó a jugar esta noche su partido de Copa Argentina con Tigre, equipo que cumplió con la formalidad y –seguramente- avanzará a los 16vos. de final de la competencia.

La entidad de Lomas de Zamora había preanunciado con horas de antelación cuál sería su postura en esta trama de novela que se inició en la tarde-noche del martes, cuando el Municipio de Lanús rechazó la posibilidad de que el cotejo se desarrolle dentro de su jurisdicción argumentando el "alto riesgo" que implicaba recibir parcialidades de ambos equipos en el estadio Néstor Díaz Pérez.

"Ante la imposibilidad de asistencia de los y las hinchas Milrayitas, Los Andes mantiene su postura expresada (el martes último) a las autoridades: nuestro club no irá donde no pueda ir su gente” exhibió el comunicado publicado en sus diferentes redes sociales.

Es más, el goleador del equipo que transita por los últimos lugares en el campeonato Apertura de la Primera B Metropolitana, Jonathan Morán, ensayó una fuerte crítica respecto del comportamiento de sus colegas del "Matador". "Los (clubes) de Primera División siempre tienen ventaja. En su momento tuvimos que suspender porque ellos (Tigre) estaba jugando la final de la Copa de la Liga. Ahora me da bronca e impotencia que Tigre no se solidarice con nosotros. Los partidos hay que ganarlos en la cancha", descerrajó el exjugador de Barracas Central.

Así las cosas, Tigre no se plegó a la pretendida solidaridad y cumplió con la formalidad de acudir al estadio de Deportivo Morón, para firmar planilla ante el árbitro Lucas Comesaña. De hecho, el director técnico Diego Martínez hasta eligió a los once titulares que debían asumir el compromiso que no se realizó y que "ahora- ya deviene en una de las anécdotas más ridículas de la historia de la Copa Argentina. La alineación del ‘Matador’ que saltó al campo de juego a esperar los 15 minutos reglamentarios incluyó a Manuel Roffo; Martín Galmarini, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Lucas Menossi y Agustín Obando; Ijiel Protti, Facundo Colidio y Pablo Magnín.

Una vez pasado el período de tiempo estipulado, el árbitro Comesaña mandó a los vestuarios al equipo de Victoria y confeccionó el informe para que el Tribunal de Disciplina de AFA resuelva en consecuencia. Un nuevo bochorno en el fútbol argentino se había consumado.

Tal como se prevé, Tigre avanzará de ronda y se medirá en la siguiente instancia con Deportivo Madryn, que dejó en el camino a Huracán.