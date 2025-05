Flick convenció a Raphinha de que se quedara en el Barcelona

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - LaLiga - FC Barcelona vs Villarreal - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Cataluña, España - 18 de mayo de 2025. Raphinha, del FC Barcelona, levanta el trofeo tras ganar LaLiga

El extremo del Barcelona Raphinha dijo que había pensado en abandonar el club, pero que decidió quedarse tras una llamada con el entrenador, Hansi Flick, que le dio una nueva oportunidad para demostrar su valía.

Al principio, Raphinha tuvo problemas con el anterior entrenador, Xavi Hernández, y afirmó que el español y su equipo no confiaban demasiado en sus capacidades. Con Flick se convirtió en titular indiscutible, frente a los apenas 17 partidos que disputó en LaLiga durante la temporada 2023-24.

El brasileño de 28 años fue decisivo en la consecución del título de LaLiga por parte del Barcelona contribuyendo con 34 goles y 25 asistencias. Sin embargo, Raphinha afirmó que ni siquiera había pensado en alcanzar esas cifras antes de que comenzara la campaña.

"Con sinceridad, no lo esperaba. Los objetivos personales que tenía estaban por debajo de estos números. Lograr todos estos goles, dar todas asistencias y ayudar al equipo me hace muy feliz. Al final es hacer historia, ha sido la mejor temporada de mi vida", dijo Raphinha al diario español SPORT en una entrevista publicada el viernes.

Raphinha reconoció que ni él ni su entorno le veían continuando en el Barcelona antes de que llegara Flick y le convenciera para que se quedara.

"No lo pensé solo yo, mucha gente quería que me fuese de aquí. Muchos aficionados, quizá la directiva no estaba contenta con lo que estaba haciendo, mucha gente. Yo soy una persona que pienso que si no eres bienvenido en un sitio, mejor no estar en él", dijo.

"No tiene sentido dar con la cabeza en la pared. Tengo las cosas claras. (...) Sé la manera en que me cuido, la manera en que me dedico a mi profesión y sé que cuando cambió el entrenador tenía una nueva oportunidad para demostrar mi potencial y mi manera de trabajar".

"El míster me había llamado y me dijo que contaba conmigo. Fue muy importante esa llamada porque me cambió la manera de pensar. La única persona que podía frenarme era él y lo hizo."

La semana pasada, Raphinha firmó una renovación de contrato que le mantendrá en el club hasta el 30 de junio de 2028. El brasileño ahora está enfocado en disputar los partidos de clasificación de la Verdeamarela para la Copa Mundial, contra Ecuador en Guayaquil el 5 de junio y contra Paraguay en São Paulo el 10 de junio.

Con información de Reuters