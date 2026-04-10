Enzo Fernández se ha disculpado pero se perderá el partido ante M.City, dice DT del Chelsea

FOTO ARCHIVO-Enzo Fernández, del Chelsea, en el partido de la UEFA Champions League ante Paris St Germain

​Enzo Fernández se ha disculpado ante el Chelsea tras haber ‌sido excluido ‌de la convocatoria durante dos partidos por unos comentarios sobre su futuro, dijo el viernes el entrenador Liam Rosenior, quien si embargo confirmó que el centrocampista ​argentino no ⁠jugará el domingo contra el ‌Manchester City.

El argentino, de ⁠25 años, fue ⁠excluido del partido de cuartos de final de la FA Cup ⁠del sábado, una victoria 7-0 ​sobre el Port ‌Vale de la League ‌One, y se perderá el ⁠choque de la Premier League del domingo contra el City en Stamford Bridge.

Fernández, que ​ha ‌lucido el brazalete de capitán en ausencia del lesionado Reece James, había declarado que estudiaría sus opciones tras ⁠el Mundial y había expresado su deseo de vivir en Madrid.

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"Tuve una conversación muy buena -tres o cuatro- con Enzo", dijo Rosenior a periodistas. "Se ha disculpado conmigo y ‌con el club, y abordaremos el tema después del partido del domingo".

"No jugará el domingo. Pero espero que, después de eso, sea ‌una pieza clave del equipo de cara al futuro. Todavía hay ‌algunos obstáculos ⁠que superar, pero no voy a entrar en ​detalles", agregó el DT.

Con información de Reuters