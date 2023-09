El presidente del COE dice que el escándalo del beso que dio Rubiales es un "hecho aislado"

El presidente del Comité Olímpico Español afirmó el viernes que la actuación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha provocado un escándalo por agarrar y besar a una futbolista, fue un "hecho aislado" que no representa al deporte español en su conjunto.

La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar para determinar si Rubiales pudo cometer un acto de agresión sexual cuando agarró de la cabeza a la jugadora Jenni Hermoso y la besó en la boca tras la victoria de España en el Mundial femenino de Sídney el pasado 20 de agosto.

"Tenemos un deporte admirado en todo el mundo, no puede ser que un hecho aislado quite protagonismo a nuestros deportistas", dijo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en una rueda de prensa en Madrid.

"Si tenemos el mejor deporte no puede ser que un hecho aislado quite protagonismo a nuestros éxitos y nos dé una mala imagen que no merecemos", añadió.

Las consecuencias del beso se han convertido en un momento "Me too" en España, desatando la ira que se había estado acumulando durante años, y desencadenando un torrente de acusaciones de otras mujeres en el fútbol de comportamiento depredador por parte de los hombres.

Blanco dijo que los gestos de Rubiales —a quien describió como amigo personal— fueron "inapropiados, inaceptables" y no podían tolerarse.

Además del beso, Rubiales también recibió críticas por tocarse los genitales mientras celebraba la victoria de la selección desde el palco VIP junto a la Reina Letizia de España y su hija de 16 años.

Blanco añadió que había aconsejado a Rubiales en una llamada telefónica tras la final que pidiera disculpas, destacara el éxito del fútbol femenino español y presentara su dimisión.

"Creo que (dimitir) era un gesto coherente, que toda la sociedad entendería y que el mejor gesto que se podía hacer para mostrar arrepentimiento", dijo.

Sin embargo, un Rubiales desafiante subió al estrado en la asamblea de emergencia de la federación el 25 de agosto y se negó a dimitir, prometiendo "luchar hasta el final". La FIFA lo suspendió el sábado por tres meses.

Con información de Reuters