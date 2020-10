Una vez más, el sueco Zlatan Ibrahimovic dio la nota, aunque esta vez por una buena acción al formar parte de una campaña contra el coronavirus en Italia frente a los rebrotes de la enfermedad en toda Europa.

El jugador del Milan, que se contagió a fines de septiembre y ya está recuperado, se mostró nuevamente desafiante contra el virus, pero ahora lo hizo para intentar concientizar sobre las medidas de prevención e higiene.

“El coronavirus me desafió y le he ganado... pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia", esboza el delantero de 38 años en la publicidad, en la que además se coloca un barbijo para fomentar su uso.

El ex jugador del Manchester United, entre varios equipos, había "desafiado" en su momento al coronavirus cuando se enteró que estaba contagiado. "El test dio negativo ayer y positivo hoy. Como sea, estoy sin síntomas. El Covid tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea", había escrito Ibrahimovic para anunciar su positivo.