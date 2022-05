El Kun Agüero reveló por qué no volvió a Independiente: "No iba a pasar"

El Kun Agüero reveló por qué no volvió a Independiente y algunos hinchas se enojaron con él. ¿Qué dijo el exdelantero en la transmisión con Oscar Ruggeri?

¿Por qué ´El Kun´ Agüero no volvió a Independiente? Es la pregunta que muchos se hacen en el ambiente del fútbol argentino y que, al fin, el protagonista respondió durante una transmisión de televisión que compartió con Oscar Ruggeri en ESPN Star Plus.

El exdelantero del "Rojo" se sinceró acerca de las razones por las que decidió no regresar al club de sus inicios como jugador, más allá de que una arritmia cardíaca lo sacó de las canchas antes de lo previsto a los 33 años a fines de 2021, cuando estaba en Barcelona. Sin embargo, los motivos que expuso no conformaron a muchos hinchas en las redes sociales.

El Kun Agüero explicó por qué no volvió a Independiente: "Le han mentido a la gente"

En el diálogo con Ruggeri, el exatacante de la Selección nacional reconoció: "Yo lo que quería era terminar mi carrera acá. La gente no tiene nada que ver, pero después de que me fui de Independiente pasaron miles de cosas y le han mentido a la gente por mucho tiempo".

Además, resaltó que el hecho de que no hubiera un equipo competitivo para luchar por los títulos influyó en su decisión de no retornar al club en el que se estrenó con apenas 15 años de la mano del "Cabezón" en 2003: "Si iba, era para ganar, pero sabía que eso no iba a pasar...".

El stream entre Agüero y Ruggeri que dejó muchas conclusiones en las redes sociales.

Consultado en vivo por el técnico que lo hizo debutar sobre si planea formar parte de la entidad de Avellaneda, Agüero admitió que "por ahora no" y profundizó: "Sé que me necesitan, pero no me gusta meterme. Eso es más político y yo tengo mis cosas por fuera del fútbol con las que estoy bien".

"Me encantaría poder ayudar, pero es una responsabilidad importante que implica hacer todo nuevo y arrancar de cero...", remarcó "El Kun", que a su vez pronosticó que "va a llevar tiempo y la gente hoy no quiere tiempo, necesita resultados. En el futuro podría ser".

El palazo del Kun Agüero a la dirigencia de Independiente

Por si fuese poco, el exjugador liquidó a la directiva actual, encabezada por Hugo Moyano. De hecho, recordó las obras que se hicieron gracias al dinero aportado por él y por otro ídolo del club, aunque las mismas se paralizaron y eso lo llenó de impotencia: "Soy hincha de Independiente y con (Gabriel) Milito hicimos algo... Todo lo que yo gané por los premios que me dieron, que era muchísima guita, se lo dí a Independiente e hicimos el predio, que hoy está entrenando ahí la Primera. Esas cosas, cuando vimos con ´Gabi´ Milito que seguía todo lo mismo, no lo podíamos creer".

Además, Agüero dio a entender que no se supo qué pasó con la plata que pudo conseguir la entidad de Avellaneda en los últimos tiempos: "Cuando yo era chiquito, andaba una ducha para bañarnos 50 pibes... De los 50, 20 se tenían que ir a la casa sin bañarse. Y después, ´El Rojo´ tuvo muchas ventas... Y yo les decía ´hoy el futuro son los chicos´. Si vos no tratás bien a los chicos...".

Para terminar de fulminar a quienes comandan el club en la actualidad, pidió "una calculadora para ver qué entra y qué sale" porque "si gastás de más, hay problemas...". "Usar una calculadora es lo más fácil que hay", concluyó a pura ironía.