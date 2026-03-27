DT de Portugal descarta ser favorito para ganar Mundial

El director técnico de la selección de fútbol de Portugal, Roberto Martínez, descartó el ‌viernes ser catalogados ‌como favoritos para ganar el Mundial debido a que nunca lo han logrado.

La selección europea y su estrella Cristiano Ronaldo, son señalados como fuertes aspirantes a alzar el trofeo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el ​11 de junio ⁠y el 19 de julio.

"No creo que ‌seamos favoritos, porque solo los equipos que ⁠ya han ganado Mundiales son ⁠favoritos. Somos aspirantes, pero nos falta esa barrera psicológica de haberlo vivido", dijo Martínez en conferencia de ⁠prensa.

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"Primero, tenemos que jugar tres partidos de ​la fase de grupos y ganarlos, ‌porque nadie entra al torneo ‌como campeón. Los equipos se hacen campeones", ⁠agregó.

En la Copa del Mundo, primera que se jugará con 48 selecciones, Portugal quedó instalada en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y ​el ganador ‌de un repechaje.

"El Mundial de 2026 será uno de los más complejos de la historia, necesitamos mucha preparación y mucha flexibilidad táctica. Pero los desafíos son bienvenidos, estoy ⁠muy contento con lo que he visto y estamos encontrando la competitividad y las soluciones que buscábamos", apuntó.

Respecto al partido de preparación que sostendrá el sábado ante la selección de México y que marcará la reapertura del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, el ‌estratega español dijo que será especial jugar en el escenario que albergará la inauguración del Mundial el 11 de junio y que le genera bonitos recuerdos.

"En el fútbol nos encantan los recuerdos y los ‌momentos especiales, y jugar en el Estadio Azteca es especial, recuerdo el Mundial del 86, era un niño ‌y veía ⁠el Estadio Azteca como un lugar especial donde todos querían jugar. Vamos a ​jugar contra un equipo de la Concacaf muy decidido, y va a ser genial, creo que será una gran celebración futbolística", señaló.

Con información de Reuters