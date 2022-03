Cómo juega y qué récord alcanzó Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López

Conocé a Valentino, el hijo de Wanda Nara y Maxi López que la rompe en las inferiores del PSG y alcanzó un importante récord.

Valentino López es la nueva joya del Paris Saint Germain. Con la particularidad que no es un futbolista más del club francés en el que juega Lionel Messi. El joven de 13 años, es el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López y se desempeña en el Sub 13 de la institución. En lo que va de la temporada, el talentoso atacante lleva unos números que asombran y su nivel es cada vez mejor. Conocé más detalles en esta nota.

El joven de pelo rubio mostró sus primeras armas vistiendo la camiseta del Milan mientras Mauro Icardi jugaba en el Inter. Luego de la venta del delantero al PSG, el pequeño siguió el mismo camino. La diferencia con su padre y con la actual pareja de Wanda, es que Valentino no utiliza la 9 en la espalda, ya que porta la número 8. Sin embargo, en pocos partidos dejó en claro que es un goleador nato que en un futuro jugará en Primera.

El hijo de la empresaria y el exfutbolista suma un total de 34 goles en la misma cantidad de partidos, lo cual sin dudas es impresionante para su presente. Tanto Wanda como Maxi lo felicitaron en reiteradas oportunidades por su nivel y su manera de jugar. Tal es así, que hace poco su madre publicó en una historia de Instagram la estadística que Valentino llevaba hasta el momento con 14 encuentros jugados y 14 tantos.

Cabe destacar, que en diciembre del 2021, la joven promesa del PSG acompañó a su madre a nuestro país y cuando arribaron al aeropuerto de Ezeiza lanzó una frase por demás polémica. "Mom I need to go to Italy, that's my home", lo que traducido al español sería "Mamá necesito ir a Italia, esa es mi casa", esbozó el pequeño a Wanda frente a las cámaras ni bien pisaron suelo argentino. Ante esto, la modelo se sorprendió y preguntó: "¿Eh?".

Filtran los mensajes picantes de Ezequiel Barco a Wanda Nara

"Sos perfecta, me tenés así. Podés ser tan perfecta. Tan hermosa vas a estar" fueron los mensajes que Ezequiel Barco escribió a Wanda Nara en respuesta a las historias que subió la ex de Maxi López. El hombre de River aún no habló del tema en cuestión ni hizo referencia a través de sus redes sociales sobre si fue él o no. El detalle en la foto de perfil es clave en esta cuestión, ya que ni bien surgieron los chats, Barco la cambió rápidamente.

Pampito, panelista del ciclo Momento D, publicó algunas historias en su Instagram haciendo referencia a este tema. "Supuestamente es Barco el de la foto del chat anterior. Sólo digo que la foto es la misma, puede ser un fan de Barco el que le habló a Wanda. Ezequiel cambió la foto de perfil", escribió el periodista que compartió las imágenes del perfil del futbolista antes y después de que se filtraran los chats con Nara.