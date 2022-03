Filtran los mensajes picantes de Ezequiel Barco a Wanda Nara: "Sos perfecta"

En medio de otro escándalo con Wanda Nara, por comentarios suyos en una foto, filtraron un chat de Instagram con el futbolista de River Plate, Ezequiel Barco.

En las últimas horas del lunes 14 de marzo se filtraron chats de Instagram que involucran a Wanda Nara y María Eugenia "China" Suárez. Sin embargo, no fueron los únicos que vieron la luz en el mundo de la farándula. Se sumó a esto, una supuesta polémica charla que la empresaria tuvo con el futbolista de River Plate, Ezequiel Barco. El cambio en la foto de perfil del jugador en la mencionada red social evidenció que se trataba de él.

El Wandagate tiene un nuevo capítulo luego de lo ocurrido meses atrás entre la propia Wanda y Mauro Icardi en donde estuvo involucrada la "China" Suárez. En esta ocasión, le tocó al jugador del "Millonario" ser protagonista de esta novela y lo hizo con varios mensajes picantes para la hermana de Zaira. En pocos minutos, lo que dijo el atacante de la "Banda" se viralizó y no quedaron dudas que fue él quien elogió por demás a la modelo argentina.

"Sos perfecta, me tenés así. Podés ser tan perfecta. Tan hermosa vas a estar" fueron los mensajes que Ezequiel Barco escribió a Wanda Nara en respuesta a las historias que subió la ex de Maxi López. El hombre de River aún no habló del tema en cuestión ni hizo referencia a través de sus redes sociales sobre si fue él o no. El detalle en la foto de perfil es clave en esta cuestión, ya que ni bien surgieron los chats, Barco la cambió rápidamente.

Pampito, panelista del ciclo Momento D, publicó algunas historias en su Instagram haciendo referencia a este tema. "Supuestamente es Barco el de la foto del chat anterior. Sólo digo que la foto es la misma, puede ser un fan de Barco el que le habló a Wanda. Ezequiel cambió la foto de perfil", escribió el periodista que compartió las imágenes del perfil del futbolista antes y después de que se filtraran los chats con Nara.

Filtran chats de Wanda Nara y la China Suárez

Los mensajes se viralizaron y el público pudo conocer qué fue lo que hablaron la representante y la actriz tiempo antes del escándalo con Icardi. En una de las capturas, se puede ver que Suárez le dice a Nara: "Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz". Después de que "La China" le enviara un audio, la mediática le consultó, en referencia a su relación con Benjamín Vicuña: "¿Se van a casar?". Y luego le insistió: "Organizalo. Ya. Poné una wedding (casamiento) y chau. No dejes pasar el tiempo".

Por otra parte, se puede ver otro chat de Instagram, que data de julio de 2018, en el que Suárez le responde una historia de Instagram a Wanda, donde aparece Rufina: "Me hace mal, es la perfección". Y también agrega: "Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos". En tanto, en otro mensaje, la esposa de Icardi le manifiesta: "Feliz cumple, Rufi hermosa".

Por otra parte, en enero de 2020, "La China" elogió a Wanda Nara, que había subido una historia de Instagram en lencería: "Estás divina!!! Te queda soñado". "Siiii, es muy lindo", le respondió la mediática. Como si fuera poco, la entonces pareja de Vicuña le comentó otra historia en la que hizo referencia a los hijos de la empresaria: "Me matan de amor". "Jajajajjaj son tremendos", le respondió.