Filtran chats de Wanda Nara y la China Suárez: "Me hace mal"

Se conocieron nuevos chats de conversación entre Wanda Nara y María Eugenia "La China" Suárez. Qué se dijeron y la razón por la que se filtraron.

Una vez más, la farándula argentina se ve sorprendida. Es que se filtraron los chats entre Wanda Nara y María Eugenia "La China" Suárez, quienes hace unos meses protagonizaron un verdadero escándalo que recorrió el mundo entero: el Wandagate, que también involucra a Mauro Icardi, quien engañó a su esposa con la actriz.

Durante la noche del pasado lunes, Wanda publicó una serie de historias de Instagram en la que se pueden ver mensajes de WhatsApp que tuvo con "La China" Suárez. Sin embargo, y pocas horas después, la propia influencer las borró y denunció que le hackearon la cuenta.

Pero, ¿qué decían los mensajes? Rápidamente, los mismos se viralizaron y el público pudo conocer qué fue lo que hablaron la representante y la actriz tiempo antes del escándalo con Icardi. En una de las capturas, se puede ver que Suárez le dice a Nara: "Te entiendo. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz". Después de que "La China" le enviara un audio, la mediática le consultó, en referencia a su relación con Benjamín Vicuña: "¿Se van a casar?". Y luego le insistió: "Organizalo. Ya. Poné una wedding (casamiento) y chau. No dejes pasar el tiempo".

Por otra parte, se puede ver otro chat de Instagram, que data de julio de 2018, en el que Suárez le responde una historia de Instagram a Wanda, donde aparece Rufina: "Me hace mal, es la perfección". Y también agrega: "Me morí de amor. Isabella y Fran. No podés tener cinco hijos tan lindos". En tanto, en otro mensaje, la esposa de Icardi le manifiesta: "Feliz cumple, Rufi hermosa".

Por otra parte, en enero de 2020, "La China" elogió a Wanda Nara, que había subido una historia de Instagram en lencería: "Estás divina!!! Te queda soñado". "Siiii, es muy lindo", le respondió la mediática. Como si fuera poco, la entonces pareja de Vicuña le comentó otra historia en la que hizo referencia a los hijos de la empresaria: "Me matan de amor". "Jajajajjaj son tremendos", le respondió.

Las capturas de los chats entre Wanda Nara y la China Suárez

Los lujosos regalos de San Valentín que Mauro Icardi le regaló a Wanda Nara

Por si todavía quedaban dudas sobre el gran momento que viven Wanda Nara y Mauro Icardi, la mediática decidió mostrar los lujosos regalos que su esposo le dio el pasado 14 de febrero, en el marco del Día de San Valentín.

Un gran ramo de rosas fue tan solo la introducción a un gran obsequio que la empresaria anhelaba tener en su armario: una mini cartera de Chanel valuada en 3.390 euros, un pieza de colección muy destacada de la marca. Asimismo, el futbolista también le compró dos carteras de este marca de diseño a sus hijas, Isabella y Francesca, quienes anhelaban iniciar su propia colección de accesorios como su mamá.