Boca debuta en el Torneo de Verano contra Colo-Colo: formación, horario y donde verlo

El "Xeneize" arranca a jugar en este 2022 con una formación titular sorpresiva.

Boca Juniors jugará esta noche a las 21 su primer amistoso del 2022 contra Colo Colo por el Grupo A del Torneo de Verano. El partido se disputará en el estadio UNO de Estudiantes de La Plata y Sebastián Battaglia ya probó en las prácticas la formación titular con muchas sorpresas.

El entrenador del "Xeneize" no podrá contar con Marcos Rojo por una molestia y le dará la oportunidad para jugar desde el arranque a Gastón Ávila, el defensor central de 20 años que volvió a Boca tras un préstamo en Rosario Central donde rindió muy bien. El resto de la defensa será la que terminó jugando la temporada pasada con Luis Advíncula como lateral derecho, Frank Fabra por izquierda y Carlos Izquierdoz como zaguero. El arquero será Agustín Rossi, de quien hoy se conoció un interés del Barcelona de España.

En la mitad de la cancha la mayor novedad es el ingreso de Diego González en lugar de Agustín Almendra. El volante de 21 años discutió con Battaglia en la práctica del viernes y el entrenador decidió que no participara del ensayo formal del sábado ni que integrara la lista de convocados para el partido de hoy contra el equipo chileno.

El mediocampo se completará con la presencia de Juan Ramírez por la izquierda y Alan Varela como volante central, por el esguince de rodilla del colombiano Jorman Campuzano. La delantera estará conformada por Eduardo Salvio, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Entonces la formación de Boca para jugar contra Colo-Colo será: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Ávila, Fabra; González, Varela, Ramírez; Salvio, Orsini y Villa.

En el ataque muchos jugadores ni siquiera fueron concentrados. Norberto Briasco por un esguince de tobillo y Cristián Pavón, Mateo Retegui y Ramón Ábila por decisión del DT. Otros futbolistas del plantel que no serán de la partida son los defensores Marcelo Weigandt, Valentín Barco por lesión y Carlos Zambrano, un tanto relegado en la consideración del entrenador.

Por el lado del Colo-Colo dirigido por el técnico argentino Gustavo Quinteros, contará con el ex Vélez Sarsfield Juan Martín Lucero en la delantera. El que no jugará será el ex defensor del equipo de Liniers Emiliano Amor, a quien dejó afuera para cuidarlo pensando en la Supercopa de Chile contra la Universidad Católica que disputará el próximo domingo.

El partido entre Boca-Colo Colo por el Torneo de Verano podrá verse por la pantalla de Fox Sports Premium.