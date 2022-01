FIFA The Best

Lewandowski le ganó el premio The Best a Messi y se tomó revancha del Balón de Oro

El delantero polaco del Bayern Munich se llevó el galardón entregado por la FIFA al mejor jugador del 2021.

El delantero del Bayern Munich Robert Lewandowski ganó hoy, por segundo año consecutivo, el premio The Best que entrega la FIFA al mejor jugador de la temporada 2021. El polaco superó en la votación a Lionel Messi y se tomó revancha del argentino, que se llevó el Balón de Oro hace pocos meses.

Es la primera vez que el ganador del Balón de Oro no se lleva también el trofeo al mejor jugador del año para la FIFA, que se entrega desde 2016. El goleador de 33 años, con el galardón obtenido hoy, igualó al portugués Cristiano Ronaldo como los máximos ganadores con dos premios cada uno.

Lewandowski cerró un año donde batió récords con sus goles convertidos en Bayern Munich, que ganó su novena Bundesliga consecutiva con 41 tantos del polaco en 29 partidos jugados, superando el registro histórico de 40 goles de Gerd Müller. Además ganó la Supercopa Alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. En la última Champions League, su equipo quedó afuera en cuartos de final contra el París Saint Germain pero él no pudo disputar ninguno de los dos encuentros de la serie por lesión.

Por su parte, el argentino competía por el premio por ser el mejor jugador de la Copa América que ganó con la Selección en el Maracaná contra Brasil. Además fue el goleador de Liga de España pasada y obtuvo la Copa del Rey. Cuando el rosarino ganó el Balón de Oro que entrega la revista France Football, Robert declaró que "el solo hecho de poder estar disputando el puesto con él es para mí un indicador de mi propio nivel. Yo lo aprecio mucho, me hace sentir muy orgulloso".

Los dos futbolistas premiados por su desempeño en la última temporada tuvieron números bestiales que los colocan por encima del resto. Messi jugó 51 partidos, marcó 43 goles, brindó 17 asistencias y realizó 276 dribles y Lewandowski en 44 partidos, metió 51 goles, dio ocho asistencias y solo tiene 41 dribles

La terna del Premio The Best de 2021 la completaba el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, que no participó de la gala ni de manera virtual ya que se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con su selección