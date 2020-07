El entrenador de River, Marcelo Gallardo, está en los planes del Valencia de España, que ya habría sondeado al DT mediante su representante.

Luego del despido de Albert Celades, el cuadro 'Che' puso sus ojos sobre el entrenador más importante de la Argentina en los últimos años. Las alarmas se encendieron en Núñez aunque confían en su permanencia en el club.

Si bien no hubo negociaciones formales, en España ya se instaló como un fuerte rumor el deseo del Valencia por el 'Muñeco'. Según trascendió, el club se habría comunicado con el representante de Gallardo, Juan Berros, para conocer la situación del DT y pensar una oferta.

El interés del último campeón de la Copa del Rey salió a la luz pocos días después de que el secretario técnico de River, Enzo Francescoli, señalara que en algún momento "hay que imaginarse un River sin Gallardo", ya que algún día dejará la institución en la que ganó casi todo.

La situación del Valencia dista mucho de aquel glorioso momento de la temporada pasada en el que sorprendió al Barcelona en la final de la copa liguera. Hoy marcha octavo en La Liga, fuera de la zona de clasificación a los certámenes continentales, fue eliminado por Atalanta en los octavos de final de la Champions League y también de la Copa del Rey por el Granada en cuartos. En ese contexto, también renunció el director deportivo César Sánchez.

No obstante, Gallardo no es el único técnico en carpeta, otro candidato es Ernesto Valverde, ex DT del Barcelona.