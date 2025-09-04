Uruguay vs Perú por Eliminatorias para el Mundial 2026: EN VIVO, formaciones y cómo ver en vivo

Uruguay vs Perú por Eliminatorias Sudamericanas: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Uruguay recibe a Perú este jueves en el Estadio Centenario de Montevideo en un partido crucial por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Celeste de Marcelo Bielsa llega prácticamente clasificada tras su victoria ante Venezuela, con una ventaja de seis puntos sobre el séptimo lugar, mientras que la Blanquirroja se juega sus últimas cartas en una situación desesperante que los obliga a ganar sus dos partidos restantes para mantener vivas sus esperanzas mundialistas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Uruguay y Perú, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Uruguay y Perú?

El partido entre Uruguay y Perú por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Estadio Centenario de Montevideo. El encuentro podrá verse vía streaming a través de TyC Sports Play, ya que no habrá transmisión por televisión abierta. El árbitro principal del encuentro será el argentino Facundo Tello.

El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega a este encuentro en una situación sumamente favorable tras conseguir una victoria crucial por 2-1 ante Venezuela en la fecha anterior. Este triunfo prácticamente aseguró su clasificación al Mundial 2026, ya que actualmente mantiene una ventaja de seis puntos sobre el séptimo lugar en la tabla de posiciones, con una diferencia de goles muy superior que hace impensable un escenario donde no logre el objetivo.

Sin embargo, la forma de La Celeste sigue siendo motivo de preocupación, ya que desde la Copa América han mostrado un rendimiento irregular. El equipo charrúa solo logró anotar en tres de sus últimos diez partidos de Eliminatorias, dependiendo de la efectividad que habían mostrado en la primera etapa de la competencia, hace casi dos años. Esta racha ofensiva contrasta con la solidez defensiva que han mantenido durante gran parte del proceso clasificatorio.

A pesar de los problemas de forma, Uruguay tiene la oportunidad de sellar definitivamente su boleto al Mundial con una victoria en casa. Si otros resultados los acompañan, incluso podrían encontrarse en el segundo puesto de la tabla al finalizar esta jornada, lo que les daría una excelente posición de cara a la última fecha de Eliminatorias que se disputará la próxima semana.

Por su parte, Perú afronta este encuentro en una situación límite, sabiendo que cualquier resultado que no sea una victoria significará prácticamente el final de sus aspiraciones mundialistas. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez necesita imperiosamente ganar sus dos partidos restantes para tener alguna chance matemática de alcanzar el repechaje, pero incluso eso podría no ser suficiente.

La Blanquirroja exhibe números alarmantes como visitante en estas Eliminatorias, ya que no ha logrado marcar ni un solo gol en sus ocho partidos disputados fuera de casa. Esta sequía ofensiva se evidenció nuevamente en los últimos dos compromisos de junio, cuando empataron 0-0 tanto ante Colombia como frente a Ecuador, desaprovechando oportunidades claves cuando sabían que necesitaban sumar de a tres puntos.

Para que Perú tenga chances reales de clasificación, no solo necesita ganar sus dos últimos partidos, sino que también requiere que tanto Bolivia como Venezuela pierdan sus dos encuentros restantes. Estas condiciones, sumadas a la pobre producción ofensiva del equipo peruano, hacen que sea muy probable que la selección incaica se pierda su segundo Mundial consecutivo, tras haber participado en Rusia 2018 y haber alcanzado al menos el repechaje para Qatar 2022.

Formaciones probables de Uruguay y Perú

Marcelo Bielsa recupera a Federico Valverde para este compromiso crucial, luego de que el volante del Real Madrid se perdiera los partidos de junio. Sin embargo, el Loco debe lidiar con varias bajas importantes para este encuentro. José María Giménez y Maximiliano Araujo están descartados por lesiones, mientras que Ronald Araujo no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Darwin Núñez aún debe cumplir una fecha de suspensión tras los incidentes en la Copa América.

Con estas ausencias en mente, la formación que Bielsa ha ensayado en los entrenamientos tendría a Sergio Rochet bajo los tres palos, quien regresó a la convocatoria después de perderse las últimas dos fechas FIFA por lesión. La línea defensiva estaría conformada por Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña, mientras que en el mediocampo aparecerían Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta como los hombres de peso para generar juego.

Del lado peruano, el técnico Óscar Ibáñez debe afrontar este partido con una plantilla diezmada por las ausencias de sus principales figuras ofensivas. Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula continúan fuera del equipo, al igual que el experimentado extremo André Carrillo. A estas bajas se suman las recientes deserciones por lesión de Edison Flores y Alex Valera, quienes se retiraron de la convocatoria tras ser inicialmente citados.

La falta de experiencia ofensiva es evidente en la selección peruana, donde Yoshimar Yotún, con 128 partidos internacionales, es el máximo goleador del plantel actual con apenas ocho tantos. Esta carencia de poder de fuego se refleja en la formación esperada, donde Pedro Gallese sería el arquero titular, acompañado por una defensa integrada por Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López. En el ataque, las opciones se reducen a jóvenes promesas como Kenji Cabrera o Kevin Quevedo.

Probable formación de Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

Probable formación de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Jairo Concha, Erick Noriega, Yoshimar Yotún; Andy Polo, Luis Ramos, Kenji Cabrera.

Uruguay vs Perú: Ficha técnica