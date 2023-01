Quintero se fue de River y sueña con sumarse al Flamengo: "Nivel mundial"

El colombiano Juan Fernando Quintero abandonó River Plate ni bien terminó su vínculo, lanzó elogios para el Flamengo y sueña con sumarse al equipo brasileño.

Juan Fernando Quintero se despidió de River Plate una vez que finalizó su vínculo con la institución y ya sueña con sumarse a otro importante equipo de América. Flamengo, el último campeón de la Copa Libertadores, es el destino al que apunta el atacante que es ídolo en el "Millonario" y lo dejó en claro en sus afirmaciones. Ya lejos de Núñez, el diez colombiano sabe que desde el "Mengao" mostraron interés en él y no quiere desaprovechar la oportunidad.

El contrato del enganche con la "Banda" terminó el pasado 31 de diciembre y, horas antes, publicó un breve mensaje de despedida en el que agradeció a los hinchas y a sus compañeros. "¡No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en River. Digan lo que digan sólo tengo que agradecer a todo el mundo River. Acá tienen un hincha de por vida. Gracias y feliz años para todos". Con este sentido mensaje le puso fin a su paso por el club y ahora opinó del conjunto brasileño.

"Es un equipo grandísimo, sé lo que representan a nivel Sudamérica y mundial. Ojalá Dios nos lo permita y se de bien para todos", soltó el colombiano en diálogo con el ciclo El Show del Gato, en donde además dejó en claro que descartaría una oferta de Boca Juniors en caso de que llegue. Claro que, a muchos hinchas de River no les cayó nada bien el deseo de "Juanfer" de irse al "Mengao" la próxima temporada y más aún sabiendo que pueden ser rivales en la Libertadores.

El principal obstáculo entre el "Millonario" y Quintero estuvo en que la institución no podía girar divisas al exterior, de acuerdo con las normas financieras del país, por la compra de derechos económicos. Para el futbolista no resultaba "redituable un contrato en cuenta nacional", con una cifra en dólares que pase a pesos argentinos.

Los números de Juan Fernando Quintero en River Plate

Quintero no seguirá en River Plate en esta temporada. El atacante, que volvió al "Millonario" en 2022, todavía no sabe dónde continuará su carrera luego de un año en el que no cosechó títulos. El colombiano tuvo un gran nivel, pero no alcanzó para que los de Núñez levanten una copa y, tras la salida de Marcelo Gallardo, él tampoco seguirá. Igualmente, sus números con la "Banda" son más que importantes entre las dos etapas en las que estuvo.

En cuánto a su paso por River, Juanfer disputó un total de 97 partidos, marcó 19 goles y brindó 16 asistencias. Con la camiseta del "Millo" ganó cuatro títulos (Supercopa Argentina 2017, Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019).