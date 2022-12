El sentido mensaje de Juanfer Quintero para los hinchas de River: "Digan lo que digan"

El colombiano Juan Fernando Quintero publicó un sentido mensaje con olor a despedida de River Plate y se dirigió a los hinchas del "Millonario".

Juan Fernando Quintero publicó un mensaje en sus redes sociales horas antes de que culmine su vínculo con River Plate. El colombiano todavía no tiene definido su futuro en la institución, las negociaciones se estiraron y no llegaron a buen puerto. Si bien no se despidió del club, sus palabras son sinónimo de que no continuará y seguirá su carrera en otro país. De esta manera, Martín Demichelis perdería a un futbolista que podía ser clave para su ciclo.

El principal obstáculo entre River y Quintero está en que la institución no puede girar divisas al exterior, de acuerdo con las normas financieras del país, por la compra de derechos económicos. Para el futbolista no resulta "redituable un contrato en cuenta nacional", con una cifra en dólares que pase a pesos argentinos. En el medio de la incertidumbre por lo que sucederá, el jugador rompió el silencio.

"¡No traten de entenderlo! Siempre fui feliz en River. Digan lo que digan sólo tengo que agradecer a todo el mundo River. Acá tienen un hincha de por vida. Gracias y feliz años para todos", escribió Juanfer en su cuenta de Instagram y la publicación no tardó en llenarse de likes y comentarios de miles de fanáticos que le agradecieron por lo que le dio al "Millonario". Es que el atacante fue el que quebró el marcador en la final de la Copa Libertadores del 2018 ante Boca en Madrid y los hinchas no se olvidaron.

River tiene prioridad hasta el 31 de diciembre para acordar con él. En las últimas horas se conoció que el mediocampista colombiano apareció en el radar de Flamengo y la prensa brasileña informó que está al tanto del interés del "Mengao", último campeón del certamen continental. Claro que, todo se definirá a partir del primer día del 2023 cuando Juanfer no esté más ligado a la "Banda".

Quintero puso en duda su continuidad y apuró al presidente de River

Juan Fernando Quintero habló de su continuidad en River Plate en la próxima temporada y fue tajante con el presidente del club, Jorge Brito. La fecha de finalización de contrato entre el futbolista y la institución se acerca y todavía no está definido si seguirá o no en 2023, lo cual preocupa a los hinchas que esperan por la resolución de esta situación. El colombiano rompió el silencio y dejó en claro lo que opina acerca del directivo y su gestión.

"Hablé con el presidente y todo está igual. Nada cambió. No salgo a desmentir a nadie. Tenemos muchas ganas, pero la realidad es otra. Tenemos ofertas para ir a varios lugares, pero quiero tomar la mejor decisión con la cabeza fría", sostuvo Juanfer en diálogo con ESPN mientras espera que la situación mejore. Claro que, todo dependerá del propio dirigente, quien tendrá que proponerle seguir en Núñez para llegar a un acuerdo.