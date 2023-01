La picante imitación de Kylian Mbappé al Dibu Martínez

El jugador del PSG y compañero de Messi hizo un divertido gesto en el que imitó al crack del Aston Villa.

Después de la final que ganó Argentina sobre Francia y que lo convirtió en Campeón del Mundo, el ambiente futbolístico argentino tomó como principal "villano" de la película a Kylian Mbappé. En este punto, el delantero francés que metió tres goles en ese partido tomó una llamativa decisión a la salida del entrenamiento.

El delantero francés fue uno de los principales apuntados por los hinchas argentinos, pero demostró tener una relación con varios jugadores argentinos. A pesar de haber perdido la final de la Copa del Mundo, Mbappé se tomó con un humor muchas circunstancias, en especial, con Emiliano "Dibu" Martínez. A la salida de de un entrenamiento, Mbappé agarró un trofeo -o un elemento- y repitió -a modo de chiste- el gesto que suele hacer el arquero cada vez que gana una distinción individual y que, en varias ocasiones, fue criticado por ser "grosero".

No viví el Mundial como papá. La última atajada de mi hijo no la vi. No tengo ese recuerdo en la cabeza. Todo el mundo me felicitaba y yo no sabía que había pasado, ja", declaró Alberto Martínez en diálogo con D-Sports acerca de la tremenda atajada del "Dibu" en el minuto 123 del partido ante los franceses. Sin dudas, fue la acción que salvó al elenco de Lionel Scaloni de perderlo y luego de eso estuvo cerca de llevarse el triunfo con un cabezazo de Lautaro Martínez.

Por otro lado, el padre del "Dibu" contó lo que fueron los instantes posteriores a la consagración y no se guardó nada: "Bajé tarde porque no me dejaban y no pude tocar la copa. Lo vi a mi hijo y nos pegamos un gran abrazo. Me dijo: 'Disrutá viejo, que esto es tuyo'". Además, Alberto se refirió al futuro de su hijo en el Aston Villa: "Está conforme y el técnico lo apoya un montón. Si se va, que sea a donde se sienta cómodo. Le encantaría jugar una copa".