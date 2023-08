La inesperada frase del Tata Martino en el Inter de Messi que preocupa a todo River: "Me gustan"

Mientras se prepara para un nuevo compromiso al frente del Inter Miami de Lionel Messi, Gerardo "Tata" Martino lanzó una frase con la que preocupó a todo el mundo River.

Con el objetivo de reforzar el plantel del Inter Miami con nuevos compañeros para Lionel Messi, Gerardo Martino lanzó una frase que preocupó a todo el mundo River Plate. Dos importantes referentes del "Millonario" sonaron fuerte en el conjunto de la Major League Soccer y el "Tata" opinó sobre esta posibilidad que dejaría a Martín Demichelis sin dos piezas claves. Igualmente, todavía no está para nada confirmado que los futbolistas se irán de Núñez.

Los apuntados son nada más y nada menos que Franco Armani y Enzo Pérez, de los que su futuro es una verdadera incógnita en 2024. Tanto el arquero como el volante están en la mira del técnico argentino para los próximos meses y no ocultó su deseo de contar con ellos en un futuro, por lo que se ilusiona con esta chance. En la conferencia de prensa previa al cruce por los cuartos de final de la Leagues Cup contra el Charlotte FC, el DT dejó en claro lo que piensa.

"Son jugadores de una extensa trayectoria (Armani y Pérez), de altísimo nivel y no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables. Acá el libro de pases cerró y desconozco lo que se habla en Buenos Aires, porque en realidad en 30 días podríamos haber armado entre 4 y 5 equipos diferentes con todo lo que se dice. Y el problema es que después en este caso me toca aclarar cosas que no genero", soltó Martino horas antes del mencionado encuentro.

Con este comentario, el entrenador no solo elogió a ambos referentes del "Millonario", sino que también lanzó un palazo por los rumores acerca del posible arribo de varios jugadores que sonaron fuerte con el paso de los días. De esta manera, el Inter Miami de Lionel Messi afrontará lo que resta de la Leagues Cup con el plantel actual y también la recta final de la MLS, donde están últimos en la Zona A. Con 12 fechas por delante en el mencionado certamen, los del "Tata" tendrán que salir a flote para, al menos, meterse en los Playoffs.

Inter Miami: Lionel Messi puede sumar a otro crack que jugó en Barcelona

Lionel Messi podría tener a otro excompañero de Barcelona como refuerzo en Inter Miami. Después de los fichajes de Sergio Busquets y Jordi Alba, ahora el club estadounidense no se rinde pese a que Luis Suárez quedó descartado porque seguirá en Gremio de Brasil. En pleno mercado de pases, David Beckham insiste para darle todos los gustos al entrenador Gerardo "Tata" Martino.

Ahora el equipo de la MLS (Major League Soccer) se ilusionan con la posibilidad de contar entre sus filas a Neymar, quien ya acordó su salida de PSG en el caso de que llegue una oferta positiva para ambas partes. El delantero brasileño de 31 años no pasa por su mejor momento en París Saint-Germain, donde las constantes lesiones y los problemas extradeportivos le han jugado en contra en las últimas temporadas.