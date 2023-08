Inter Miami: Lionel Messi puede sumar a otro crack que jugó en Barcelona

El Inter Miami de Lionel Messi va por otro crack ex-Barcelona en el mercado de pases, tras los refuerzos de Sergio Busquets y Jordi Alba. Descartado Luis Suárez, el club va por un amigo de "Leo".

Lionel Messi podría tener a otro excompañero de Barcelona como refuerzo en Inter Miami. Después de los fichajes de Sergio Busquets y Jordi Alba, ahora el club estadounidense no se rinde pese a que Luis Suárez quedó descartado porque seguirá en Gremio de Brasil. En pleno mercado de pases, David Beckham insiste para darle todos los gustos al entrenador Gerardo "Tata" Martino.

Ahora el equipo de la MLS (Major League Soccer) se ilusionan con la posibilidad de contar entre sus filas a Neymar, quien ya acordó su salida de PSG en el caso de que llegue una oferta positiva para ambas partes. El delantero brasileño de 31 años no pasa por su mejor momento en París Saint-Germain, donde las constantes lesiones y los problemas extradeportivos le han jugado en contra en las últimas temporadas.

Messi podría jugar con Neymar en Inter Miami

De acuerdo con la información de los portales en Europa, el ciclo de seis temporadas de "Ney" en Francia está terminado y no hay vuelta atrás. Su altísimo salario, la indisciplina y cierta distancia con el técnico Luis Enrique generan que el astro ex-Santos evalúe propuestas para definir su futuro inmediato. Entre ellas aparecen las de Inter Miami, Barcelona y diversos clubes de Arabia Saudita.

Neymar y Messi se divirtieron juntos en Barcelona.

Si bien el jugador anhela tener un segundo ciclo en Catalunya tras su primera etapa entre 2013 y 2017, al DT y su excompañero Xavi Hernández no le convence demasiado su incorporación. En la Ciudad Condal entienden que el crack ya no tiene valor de reventa, que pasa demasiado tiempo lesionado y que ya no tiene la ambición deportiva necesaria para triunfar con la camiseta blaugrana. Además, su puesto está bien cubierto pese a la salida de Ousmane Dembélé rumbo a PSG: ya están Raphinha, Gavi, Ansu Fati, Abde Ezzalzouli, Ferran Torres y la "joya" Lamine Yamal.

Aunque el "Culé" le ofrece doce millones de euros netos por campaña y un contrato por tres años, los sondeos desde Arabia Saudita indican que allí percibiría el doble de salario. Como es una Liga poco competitiva, Inter Miami se aferra a la amistad del brasileño con Messi, Busquets y Alba para tentarlo, además de una vida distendida y a puro sol en la playa. Como el mercado cerrará recién el próximo 1° de septiembre en Europa, el futuro profesional de "Ney" está en sus manos.

Los números de Neymar en PSG