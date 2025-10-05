En una jornada para el recuerdo en el estadio Sánchez-Pizjuán, el Sevilla sorprendió a todos al golear 4 a 1 al Barcelona. El equipo que dirige Matías Almeyde le cortó el invicto en LaLiga. La última vez que el conjunto andaluz había vencido al culé fue en 2021, y no le marcaba tantos goles desde aquel 5-4 en la Supercopa UEFA de 2015. Después del partido, el exentrenador de River lanzó un mensaje en el que sostuvio "¿Para qué tantos mensajes?"

El partido arrancó con Alexis Sánchez, ex Barcelona, abriendo el marcador de penal, aplicando la clásica 'Ley del ex'. Luego, Isaac Romero amplió la ventaja antes del descuento de Marcus Rashford para el equipo blaugrana, que además sufrió la frustración de ver a Robert Lewandowski errar un penal. En el segundo tiempo, el arquero Vlachodimos se destacó notablemente, y en los minutos finales Carmona y Akor sellaron la goleada con dos tantos más.

Más allá de las ausencias de Lamine Yamal y Raphinha en el Barcelona, el triunfo sevillano fue contundente y dejó en claro la mano del entrenador Matías Almeyda. Los elogios para el DT argentino no tardaron en llegar, tanto desde la prensa especializada como de los propios hinchas, que destacaron la identidad que le imprimió al equipo.

Al término del encuentro, en una conferencia de prensa, Almeyda aseguró: 'Nadie pensaba que podíamos ganarle al Barcelona de la manera en la que lo hicimos". Y luego, agregó, que "cuando vi el teléfono tenía 80 mensajes. ¿Para que?". En su sentido, Almeyda apuntó que a él no le modifica, de esta forma, haber goleado al Barcelona.

Este resultado no solo representa una victoria clave para Sevilla en LaLiga, sino que también muestra cómo Almeyda logró imponer un estilo propio que se refleja en la eficacia y agresividad del equipo dentro del campo. La goleada ante uno de los grandes del fútbol europeo confirma que el Sevilla está atravesando un momento de gran confianza y rendimiento bajo la dirección del técnico argentino.