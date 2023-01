El increíble blooper de Cristiano Ronaldo en su presentación en el Al Nassr: "Sudáfrica"

Cristiano Ronaldo cometió un increíble error en la conferencia de prensa de su presentación en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr de Arabia Saudita tras el Mundial de Qatar 2022 y cometió un increíble blooper en presentación llevada a cabo en el club. El atacante portugués dejó el Manchester United luego de un paso flojo en la última temporada y emprendió otro rumbo lejos de Europa para cumplir nuevos objetivos.

Para muchos el arribo del mayor goleador en la historia del fútbol significa que el final de su recorrido como futbolista está cada vez más cerca. Él no lo considera de esa manera y lo dejó más que claro cuando se refirió a este tema en la conferencia de prensa en la que contó sus sensaciones por firmar su vínculo millonario. Igualmente, CR7 dio la nota y no comenzó con el pie derecho en la institución saudí que lo contrató por una importante suma de dinero.

"Para mí, venir a Sudáfrica no es el final de mi carrera. Quería cambiar y estoy contento con la elección que hice", sostuvo Cristiano, quien nombró erróneamente el país en el que jugará a partir de esta temporada. Por otro lado, el astro agregó: "Mi trabajo en Europa está hecho, jugué en los clubes más importantes. Ahora tengo el nuevo desafío de competir en Asia y demostrar la evolución del fútbol en esta región".

Además, CR7 espera ansioso la posibilidad de sumar sus primeros minutos y también lo destacó: "Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía en Arabia Saudita y que los hinchas también puedan disfrutar". "No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo. Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de este país, sino también otros aspectos".

Por cuánto tiempo firmó Cristiano Ronaldo con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue presentado de una manera espectacular en Al Nassr de Arabia Saudita, donde selló un histórico vínculo por dos temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2025, a cambio de 200 millones de euros por campaña. A través de las redes sociales, el club le dedicó casi toda la semana al crack portugués de 37 años, que es el máximo goleador de la historia del fútbol.

La institución publicó varias grabaciones de la llegada de "CR7" al país asiático acompañado por su familia, el arribo al hotel y el posterior traslado al Estadio Mrsool Park de la capital Riad. Luego de la entrada al campo de juego al mejor estilo de la NBA de básquet, el delantero vistió la camiseta del equipo, les habló a los hinchas, hizo jueguitos y hasta les regaló las pelotas con su firma a quienes lo ovacionaban desde las tribunas.