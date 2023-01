Cristiano Ronaldo fue presentado en Al Nassr de Arabia Saudita: "Soy un jugador único"

La espectacular presentación de Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita. "Soy un jugador único", dijo el crack entre otras cosas. El video y las fotos del recibimiento del club donde juega "El Pity" Martínez.

Cristiano Ronaldo fue presentado de una manera espectacular en Al Nassr de Arabia Saudita, donde firmó un contrato por dos temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2025, a cambio de 200 millones de euros por campaña. A través de las redes sociales, el club le dedicó casi toda la semana al crack portugués de 37 años, que es el máximo goleador de la historia del fútbol.

La institución publicó varias grabaciones de la llegada de "CR7" al país asiático acompañado por su familia, el arribo al hotel y el posterior traslado al Estadio Mrsool Park de la capital Riad. Luego de la entrada al campo de juego al mejor estilo de la NBA de básquet, el delantero vistió la camiseta del equipo, les habló a los hinchas, hizo jueguitos y hasta les regaló las pelotas con su firma a quienes lo ovacionaban desde las tribunas.

Cristiano Ronaldo fue presentado en Al Nassr de Arabia Saudita: "No me importa lo que diga la gente"

Tanto en la conferencia de prensa como en su testimonio desde el campo de juego, "El Bicho" aprovechó para responderles a aquellos que lo cuestionaron por haberse marchado a un torneo de un nivel tan bajo y desconocido. De hecho, aseguró: "Quiero ayudar a crecer al fútbol de Arabia Saudita, no me importa lo que diga la gente. Este no es el final de mi carrera". "Tengo la oportunidad de cambiar la mentalidad con la que se miran las Ligas de Asia y mejorarla. Vengo por nuevas experiencias", profundizó.

La lujosa presentación de Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita.

A pura sinceridad y al borde de la emoción mientras lo miraban su esposa Georgina Rodríguez y sus hijos, el ex Real Madrid amplió: "Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía en Arabia Saudita y que los hinchas también puedan disfrutar". "No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo. Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de este país, sino también otros aspectos", insistió.

El ganador de cinco Balones de Oro y de 34 títulos como profesional admitió: "Estamos muy felices. Mis hijos y mi mujer siempre me apoyan. La recepción cuando llegamos fue maravillosa, la gente de Arabia me ama. Estoy muy agradecido". De paso, "El Bicho" cerró su etapa como futbolista en el Viejo Continente: "Mi trabajo en Europa está hecho, jugué en los clubes más importantes. Ahora tengo el nuevo desafío de competir en Asia y demostrar la evolución del fútbol en esta región".

Tras su escandalosa salida de Manchester United antes del Mundial de Qatar 2022, donde rescindió el vínculo tras sus peleas con el entrenador y con algunos dirigentes, "CR7" admitió que desechó otras ofertas "de Europa, Australia, Brasil y Portugal". Acerca del altísimo salario que cobrará, manifestó: "Me ofrecieron un contrato único porque soy un jugador único". Ya establecido definitivamente como centroatacante, el astro que cumplirá 38 años en febrero de 2023 será compañero en Al Nassr de Gonzalo "El Pity" Martínez, ex River y Huracán.

