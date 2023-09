El calvario de una figura de Palmeiras antes de jugar contra Boca: "Es crucificante"

Una de las principales estrellas del Palmeiras vive un mal momento pocas semanas antes de la serie ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Libertadores.

Una de las estrellas del Palmeiras vive un mal momento personal luego de la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores donde enfrentará a Boca Juniors. El futbolista no la pasa nada bien en su club en un momento clave del año ya que los de Abel Ferreira pelean en el torneo continental y son protagonistas en el Brasileirao. Claro que, con esta noticia, quienes sonríen son los "Xeneizes" que se preparan con todo para el cruce copero.

Se trata del joven Endrick, a quien el Real Madrid compró en 70 millones de euros y dejará el "Verdao" cuando cumpla los 18 años. Mientras tanto, atraviesa un calvario por no sumar los minutos en cancha que desea y sin dudas que es una preocupación teniendo en cuenta lo que viene con el conjunto brasileño y en su carrera. Ante esta situación, el crack rompió el silencio y habló del entrenador que no lo tiene tan en cuenta en el primer equipo.

"Hago lo que me gusta que es jugar al fútbol. Estoy entrenando, pero estoy un poco triste por no estar jugando, tengo que controlar eso. No tengo ansiedad ni estoy enojado por no jugar. Hablé con el técnico y me tranquilizó, me dijo que lo importante es trabajar", aseguró Endrick en diálogo con ESPN luego del empate sin goles ante Deportivo Pereira por los cuartos de final que los metió en semifinales del torneo continental. Con respecto a la prensa, el atacante agregó: "Les pediría que no hablen, pero es lo que los jugadores vivimos. La vida afuera es crucificante".

Por otro lado, Abel Ferreira también opinó al respecto y dejó en claro lo que piensa sobre su estrella: "Todos tenemos momentos de inspiración y otros en los que tenemos que lidiar con las frustraciones. Lo que hago es para que trabaje, porque puede anotar 20 goles en Palmeiras, pero cuando vaya al Real Madrid empezará todo de cero". En cuanto a números, el delantero acumula 10 gritos en 42 compromisos y ganó tres títulos locales entre 2022 y 2023.

Boca vs. Palmeiras, por las semifinales de la Copa Libertadores: hora, TV y cómo verlo online

Las semifinales de la Copa Libertadores ya tienen fecha de ida en la Bombonera y de vuelta en Brasil. El primer cruce entre Boca Juniors y Palmeiras se llevará a cabo el próximo jueves 28 de septiembre y el segundo tendrá lugar el 5 de octubre, ambos desde las 21:30 (hora argentina). Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos.

Rojo se burló de Racing tras el pase de Boca en la Copa Libertadores

Marcos Rojo se burló de Racing después de que Boca lo eliminara de la Copa Libertadores 2023 en los cuartos de final. El capitán del equipo dirigido por Jorge Almirón chicaneó al rival durante la breve rueda de prensa posterior al choque en el Cilindro de Avellaneda. A pura sonrisa, el defensor de 33 años cargó a la "Academia" por no haber repatriado a Sergio "Chiquito" Romero en 2022, cuando estaba lesionado en la rodilla y la dirigencia prefirió quedarse con Gabriel Arias.

El central llenó de elogios a su amigo arquero y, de paso, le tiró un palito al club de Avellaneda por no haberlo repatriado desde Inglaterra. Excompañeros en la Selección Argentina y Manchester United, el zurdo disparó: "No sé si se dieron cuenta del silencio que se hizo... Lo respetaron mucho". El ex Sporting Lisboa añadió que el misionero "es un gran arquero" y completó: "Él dijo que quiere mucho a este club (Racing) y nada, ahora lo tenemos nosotros...".