Rojo se burló de Racing tras el pase de Boca en la Copa Libertadores: "No sé"

Marcos Rojo se burló de Racing después de que Boca lo eliminara de la Copa Libertadores 2023 en el Cilindro de Avellaneda. El video de la cargada del capitán.

Las burlas de Rojo vs. Racing tras el pase de Boca por penales.

Marcos Rojo se burló de Racing después de que Boca lo eliminara de la Copa Libertadores 2023 en los cuartos de final. El capitán del equipo dirigido por Jorge Almirón chicaneó al rival durante la breve rueda de prensa posterior al choque en el Cilindro de Avellaneda. A pura sonrisa, el defensor de 33 años cargó a la "Academia" por no haber repatriado a Sergio "Chiquito" Romero en 2022, cuando estaba lesionado en la rodilla y la dirigencia prefirió quedarse con Gabriel Arias.

Luego de la victoria por 4-1 en los penales tras el 0-0 en el resultado global, el ex Estudiantes de La Plata le echó más picante a una serie que tuvo todos los condimientos tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, el conjunto de La Ribera chocará con Palmeiras de Brasil en busca de una nueva final del máximo torneo continental, ya que el "Verdao" dejó en el camino a Deportivo Pereira de Colombia.

Rojo cargó a Racing tras la clasificación de Boca: "Silencio"

En el diálogo con los cronistas presentes en el Cilindro, el excentral llenó de elogios a su amigo arquero y, de paso, le tiró un palito al club de Avellaneda por no haberlo repatriado desde Inglaterra. Excompañeros en la Selección Argentina y Manchester United, el zurdo disparó: "No sé si se dieron cuenta del silencio que se hizo... Lo respetaron mucho". El ex Sporting Lisboa añadió que el misionero "es un gran arquero" y completó: "Él dijo que quiere mucho a este club (Racing) y nada, ahora lo tenemos nosotros...".

Los penales de Chiquito Romero en Boca

14 en total.

6 goles.

8 atajadas.

Tiempo regular: siete penales (atajó cuatro y le marcaron en tres).

Definiciones: siete penales (salvó cuatro y le anotaron tres).

Chiquito Romero se hizo gigante en Boca contra el equipo del que es hincha.

Los penales de Chiquito Romero en su carrera

100 en total.

73 goles.

23 atajados.

4 desviados.

Cuándo juegan Boca vs. Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores 2023