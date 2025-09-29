Dolor en el fútbol: murió Roger Lukaku, padre de Romelu e ídolo de una selección africana

El fútbol africano, de luto: falleció Roger Lukaku, padre de Romelu y referente de la Selección de Zaire.

Una triste noticia sacudió este lunes al mundo del fútbol: Roger Lukaku, padre del reconocido delantero Romelu Lukaku y de su hermano Jordan, murió a los 58 años en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El ex futbolista congolés nacionalizado belga tuvo una extensa trayectoria en la primera división del país europeo junto con un breve paso por Turquía, y fue un referente de la Selección de Zaire (antiguo nombre de la RDC) durante la década de los '90. Las causas de su fallecimiento aún no se hicieron públicas; el delantero de la Selección de Bélgica lo despidió con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estoy eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Me protegiste y me guiaste como nadie más podría haberlo hecho. No volveré a ser el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen, pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo, papá", escribió el actual atacante del Napoli. Su publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo de compañeros y leyendas del deporte como Rio Ferdinand, Clarence Seedorf y Patrick Kluivert.

Quién fue Roger Lukaku, ídolo de Zaire y padre de Romelu Lukaku

Roger nació en 1967 en Kinshasa, actual República Democrática del Congo, y comenzó su carrera como profesional en el AS Vita Club. Con 20 años llegó al Africa Sports de Costa de Marfil, equipo con el que brilló como delantero y ganó siete títulos entre 1987 y 1989 (tres de Primera División, una Copa y tres Supercopas), antes de emigrar a Bélgica. Allí, desarrolló gran parte de su trayectoria: vistió las camisetas del Boom FC (1990-1993), RFC Seraing (1993-1995), Germinal Ekeren (1995-1996), KV Mechelen (1997-1998) y KV Oostende (1998-1999). Tuvo una breve experiencia en Turquía en 1996 y continuó jugando hasta los 40 años en divisiones amateurs de Bélgica, hasta que decidió colgar los botines a los 40 años.

Una de las imágenes que compartió Romelu Lukaku sobre su padre, cuando era jugador del KV Mechelen de Bélgica.

Lukaku disputó trece encuentros en total con la Selección de Zaire, la mitad de ellos por la Copa Africana de Naciones, entre 1990 y 1996. En el certamen continental, participó de las ediciones de 1994 y 1996 que tuvieron lugar en Túnez y Sudáfrica, respectivamente; en ambas ocasiones, su combinado alcanzó la instancia de cuartos de final. Anotó un solo gol en la segunda edición en un triunfo por 2 a 0 frente a Liberia para obtener la clasificación (quedó segundo por detrás de Gabón; Nigeria también conformaba ese grupo pero abandonó la competición), desde el punto de penal a los cinco minutos de partido.

Actualmente, Roger Lukaku era entrenador del club congoleño DC Motemba Pembe, que también expresó sus condolencias por su fallecimiento: "Un exatleta valiente que lució con orgullo los colores de nuestro equipo, y posteriormente un entrenador dedicado, dejó huella en la historia del club con su compromiso, su amor por el fútbol y su espíritu de disciplina. Su fallecimiento quedará grabado en la memoria colectiva y seguirá inspirando a las generaciones futuras", comunicaron en redes sociales.

La trayectoria de Roger Lukaku como futbolista