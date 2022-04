Diego Simeone estalló contra las críticas que le hacen: "Elijo respetar"

Después del partido que jugó Atlético Madrid frente al Manchester City, el Cholo Simeone fue vapuleado por las críticas.

El Atlético Madrid de Diego Simeone tiene un partido muy complicado ante el Manchester City en la revancha de los cuartos de final de la Champions League. Después de haber perdido 1-0 ante el conjunto inglés, el equipo español tiene una difícil misión para dar vuelta el partido. En este punto, el técnico del conjunto Colchonero salió al cruce de las críticas: "Respetar a mis colegas".

Después del partido que jugó Atlético Madrid frente al Manchester City, el Cholo Simeone fue vapuleado por las críticas. Incluso, el ex jugador Marco Van Basten indicó que la propuesta del Atlético de Madrid lo lleva a "ver Netflix". Sin embargo, el Cholo Simeone respondió a las críticas: "Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto", soltó.

En este punto, también Simeone agregó: "Después, de los periodistas, exjugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre: el 'pez por la boca muere'. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre".

Elequipo del "Cholo" Simeone" está obligado a ganar por dos goles para clasificar directamente a la semifinal luego de la derrota por 1-0 de la semana pasada en el estadio Etihad de Manchester. Cabe recordar que la UEFA eliminó la regla del gol como visitante como criterio de desempate y ante cualquier igualdad en el resultado global habrá alargue y si persiste penales. El último campeón de España llegó hasta los cuartos de final sin ganar un solo partido en el Wanda Metropolitano y para meterse entre los cuatro mejores de Europa deberá hacerlo ante uno de los mejores equipos de la actualidad.