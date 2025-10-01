Adiós para siempre: tras 100 años, derrumban un estadio mítico donde jugó Diego Maradona

Será demolido un estadio icónico del fútbol mundial en breve.

Uno de los estadios más emblemáticos de la historia del fútbol mundial será demolido en breve, después de casi 100 años de vida. Inaugurado el 19 de septiembre de 1926, todo indica que el San Siro de Milán (Italia) tendrá su punto final en las próximas temporadas. Allí juegan como locales ambos gigantes locales, Milan e Inter, aunque entre ambos acordaron derrumbarlo, con el acuerdo del Ayuntamiento de una de las ciudades más trascendentes de Europa.

La mítica cancha, también conocida como Giuseppe Meazza, será comprada por Milan e Inter a cambio de unos 197 millones de euros (230 millones de dólares). De hecho, el plan de los dos clubes es la demolición, por lo que sólo preservarían un 10% para construir allí un nuevo recinto para mediados del 2031. El único sector que quedará en pie será una sección patrimonial, que comprende parte de su segunda grada. Actualmente, el mencionado escenario alberga a 75.817 personas, pero la capacidad bajaría levemente a 71.500 espectadores en el flamante recinto.

El Estadio San Siro de Milán, donde juegan Milan e Inter, será demolido

El alcalde de Milán, Beppe Sala, asistió a una sesión del Consejo de la ciudad sobre la votación decisiva sobre la venta y los planes para un nuevo estadio en el mismo lugar. Se trata de un recinto muy colorido, pintoresco e icónico, con sus llamativas escaleras de caracol que rodean el exterior. Si bien fue refaccionado para el Mundial de Italia 1990, donde por ejemplo la Selección Argentina de Diego Maradona cayó ante Camerún por 1-0 en el debut, carece de las instalaciones modernas que ofrecen otros grandes estadios de fútbol europeos hoy. Por allí pasaron enormes figuras del fútbol global como el propio "Diez", Michel Platini, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Marco van Basten y Ronaldo Nazário, entre otros.

El San Siro de Milan e Inter será demolido en breve.

Si bien al comienzo se especuló con que Milan e Inter tengan su propio estadio cada uno, finalmente se llegó a un acuerdo para construir una nueva cancha compartida por ambos, pero que sea moderna, con mejores accesos e instalaciones renovadas para ofrecerle mayores comodidad a la multitud que suele concurrir allí. Las gigantes instituciones contrataron a los estudios de arquitectura Foster + Partners y Manica para trabajar en un nuevo estadio con capacidad para 71.500 espectadores, además de la remodelación más amplia de la zona con edificios comerciales y residenciales.

"Hemos intentado pasar página y sólo estamos al principio", dijo la vicealcaldesa de Milán, Anna Scavuzzo, tras las casi doce horas de sesión del Consejo municipal. Según los proyectos de los clubes, San Siro, que acogerá la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero del 2026, seguirá albergando sus partidos hasta que el nuevo estadio esté listo en las inmediaciones del solar. Italia está sometida a una creciente presión para que mejore la calidad de sus estadios, impulsada por los inversores extranjeros que apuestan por los equipos de la Serie A y por la necesidad de contar con recintos más funcionales para la Eurocopa 2032, que organizará junto con Turquía.