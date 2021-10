El triste presente de la futbolista estrella de Boca, Micaela Cabrera: "La peor depresión de mi vida"

Micaela Cabrera, jugadora de la primera de Boca atraviesa un difícil momento personal a raíz de la depresión y lo publicó en sus redes sociales.

La depresión en el mundo del fútbol es algo que se ve usualmente. Varios jugadores tienen un trágico final y posteriormente se analizan las razones por las cuales sucedió. Lo importante es tomar el tema desde la raíz para no tener que lamentar víctimas fatales. Hablar es la mejor opción para hacerlo y Micaela Cabrera, jugadora estrella del plantel femenino de Boca Juniors, hizo público en sus redes lo que sufre.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram (@mickacabrera) que ya supera los 6.000 likes y 400 comentarios, se expresó triste por lo que vive. Además lanzó un mensaje para concientizar acerca de lo que pasan muchos futbolistas. A veces la 10 en la espalda da jerarquía aunque también juega en contra de uno mismo y sus pensamientos.

"Qué difícil es hablar a veces o expresar lo que uno siente. Hoy vengo a contarles que estoy pasando la peor depresión de mi vida que hasta el momento nadie lo sabía, sólo mi pareja. No saben lo difícil que es esta situación. No saben lo difícil que es no poder levantarse todos los días y que la cabeza te juegue una mala pasada que no sepas que hacer ni como seguir" expresó la joven estrella "Xeneize".

Y agregó: "Todo el mundo que me ve sonriendo piensa que estoy bien pero no saben la tristeza que llevo adentro que hay días que no puedo levantarme. Hoy decido hablar porque es la única forma en la que voy a poder salir. Si ven a un amigo que no está bien que sienten que está triste no lo dejen solo porque no saben que feo se siente. La depresión es real", afirmó.

El caso más reciente

El fallecimiento del uruguayo Santiago "Morro" García, golpeó sin dudas al mundo del fútbol. En una entrevista brindada a Líbero tiempo antes abrió su corazón y declaró: "Hubo un momento en el que pensé en dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y mi hermano vio la manera en la que estaba viviendo. No prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido, no quería jugar al fútbol, no quería jugar más".

Micaela siguió el ejemplo de un exfutbolista de Boca

Ramón "Wanchope" Ábila compartió su experiencia personal para que en el mundo del fútbol hable de la salud mental. A raíz de la muerte de García, sus declaraciones en noviembre de 2020 se hicieron más fuertes. "Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermana, tengo la mala suerte que mi hermano se quitara la vida en mi casa. Fue una depresión que nunca nos avisó y que le pasa a mucha gente", afirmó.