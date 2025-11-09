Video: el desconsolado llanto de Maxi Meza tras salir lesionado en el Superclásico entre River y Boca

Video: la lesión de Maximiliano Meza en River a la media hora del Superclásico frente a Boca.

Malas noticias para River Plate en el Superclásico frente a Boca Juniors: a la media hora de partido, Maximiliano Meza sufrió una lesión en una de sus rodillas al querer controlar una pelota y debió salir reemplazado. El volante del 'Millonario' cayó solo sobre el terreno de juego y, mientras se tomaba el rostro con claros gestos de dolor, fue atendido rápidamente luego del apresurado pedido de compañeros y rivales. El entrenador Marcelo Gallardo decidió que en su lugar entre Matías Galarza Fonda; por su parte, el ex Independiente se retiró llorando desconsolado al banco de suplentes.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido que dirigirá Nicolás Ramírez en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Noticia en desarrollo...