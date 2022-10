Una hincha de Gimnasia se enamoró en la cancha y busca al joven en Twitter: "Me dejaste flechada"

Una hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata se enamoró en la cancha y lo hizo público a través de su cuenta de Twitter, donde dio detalles de quien la "flechó".

Una hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata reveló en su cuenta de Twitter que se enamoró de otro fanático en la cancha del "Lobo". La simpatizante no lo dudó y expresó sus sentimientos a través de la mencionada red social consiguiendo bastantes interacciones. Esta situación se dio durante el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Liga Profesional de Fútbol cuando el elenco local perdió 1 a 0 ante San Lorenzo de Almagro.

A través de su cuenta, @Muroneta22 (nombrada así por el jugador Tomás Muro), la joven pidió ayuda para encontrar a esa persona que le llamó la atención dando distintos datos del chico. En varios tweets, la protagonista de esta historia de amor explicó qué fue lo que la cautivó en pleno partido en el que los dirigidos por Néstor "Pipo" Gorosito quedaron lejos de la pelea por el campeonato. Claro que, el resultado pasó a un segundo plano.

"Si hoy fuiste a la cancha (aprox donde está la bandera blanca) estabas con la camiseta blanca titular de este año, tenés aprox entre 16/18, sos medio rubio y estabas adelante de un señor de camisa y campera verde, literalmente me dejaste flechada, si lees esto pasame tu ig", escribió en un principio la joven en su cuenta de Twitter.

Minutos más tarde, la usuaria agregó: "Tiro más datos, el señor tenía una camisa cuadrille media verde, tenía canas y aprox 50/55 años, calculo que era el papá porque estaban juntos. Estaba cerca de un paravalancha y estaba adelante del papá, tipo en fila. Tenías un pantalón oscuro, la camiseta blanca y sin abrigo. Estabas en lo amarillo y yo en lo rosa, no tengo más datos que todos los que ya dije! Si sos rubio, cumplís con todo lo que dije, hablame plis. Y si no andá al mismo lado que juro que voy y te pido el ig en persona". Sin embargo, también pidió disculpas por la situación: "No me di cuenta que acabo de quedar como una acosadora, perdón jajaja".

Dolor en el fútbol argentino: murió un joven jugador tras recibir una descarga eléctrica

Durante la tarde del martes se conoció la trágica muerte de un joven futbolista de 19 años en Mendoza. El joven jugador de la cuarta división de la Gimnasia y Esgrima de Mendoza se electrocutó tras apoyarse en un alambrado del establecimiento en el que se encontraba.

El joven veía un partido en una cancha de fútbol de césped sintético ubicada en el departamento mendocino de Godoy Cruz, cercano a la capital provincial. Se trata de Fabricio Domínguez, que había ido a ver un partido de fútbol 5 que disputaba su hermano el lunes 3 de octubre por la noche a unas canchas de futbol sintético. Por otro lado, su tío se acercó a "a un alambrado y le dio una descarga de corriente".