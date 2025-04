Una figura de Huracán fue detenido por amenazas tras haber sido estafado

Matías Tissera de Huracán fue detenido por una denuncia de amenazas en Ezeiza.

En Huracán se generó una situación inesperada y sorpresiva durante las últimas horas. Matías Tissera, delantero que llegó en el último mercado de pases al "Globo", fue detenido el martes en el aeropuerto de Ezeiza tras ser denunciado por amenazas, en un caso en el que el jugador habría sido estafado en la provincia de Córdoba.

Cuando el jugador, de 28 años, se disponía para tomar el avión hacia Brasil con el resto de la delegación de Huracán para enfrentar a Corinthians por Copa Sudamericana, en Migraciones saltó el alerta de que Tissera tenía una orden de captura, emitida por la Justicia cordobesa, por un conflicto con la empresa de construcción y comercialización Vilahouse.

Allí, personal policial lo aprehendió inmediatamente y lo trasladó hacia una dependencia policial en Ezeiza, lugar en el que quedó detenido hasta que se determinen los pasos a seguir en el caso. La situación tomó por sorpresa a todo el plantel de Parque Patricios como al futbolista, que no había sido notificado de la denuncia.

Según detalló Infobae, el hecho por el que el futbolista se encuentra detenido inició cuando jugaba en Ludogorets de Bulgaria. Tissera, que fue transferido al conjunto europeo en 2022 desde Platense, aprovechó el dinero de su transferencia para invertir en la compra de un terreno en Córdoba por 15 mil dólares y, por otro lado, realizó un pago a un hombre sindicado como el titular de Vilahouse para la concreción de una vivienda prefabricada.

Dicho medio detalló que la casa por la que el jugador había pagado nunca fue entregada y tanto Tissera, como otras 400 personas, habrían sido engañandas y no les entregaron ni las viviendas que señaros ni les devolvieron el dinero. Por sentirse engañado, el futbolista habría ido a reclamar al hombre señalado como responsable de Vilahouse, y fue este quien lo denunció por amenazas.

Tissera había hecho publico su reclamo en grupo de Fcebook creado por personas perjudicadas por Vilahouse, el pasado 22 de noviembre: “Hola, soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. Este hombre viajó con su familia a retirar 10 mil dólares billetes para hacerme una casa en octubre del 2023 y hoy no tengo ni la casa ni el dinero. ¿Qué puedo hacer? Me cansé de que me mienta. Por favor, si alguien sabe algo, muchas gracias”.

Si bien Tissera tenía prohibido salir de Argentina por esta causa, lo cierto es que el jugador no tenía conocimiento de la normativa, como lo reconoció el presidente de Huracán, David Garzón. “No lo sabíamos. Matías había viajado desde Bulgaria, viajaba a todos lados, fue a Uruguay con Huracán. El impedimento surgió hace 4 días, es por un conflicto legal que él tiene hace mucho tiempo. Matías no sabía, nosotros también nos enteramos ahí", explicó a Infobae.

La Justcia considera que, como todavía tiene pertenencias en Bulgaria, debería continuar aprehendido para evitar un posible intento de fuga, sin embargo, la institución de la Ciudad de Buenos Aires sigue de cerca el caso para tratar de que el jugador esté en condiciones de salir del país. "Estamos trabajando ahora con nuestros abogados y con los suyos para poder solucionarlo en lo inmediato porque tenemos viajes en los próximos días”, cerró Garzón.