Un histórico de Rosario Central liquidó a Carlos Tevez: "En ningún momento"

Un histórico referente de Rosario Central liquidó a Carlos Tevez por su trabajo en el club y reveló detalles de la mala relación que tuvieron.

Un histórico de Rosario Central liquidó a Carlos Tevez por su flojo rendimiento como entrenador. Para colmo, el jugador que todavía forma parte de la institución dio detalles de la mala relación que tuvo con el "Apache" durante su estadía en el club y no lo perdonó. Es que perdió la titularidad por decisión del DT, quien no le dio más lugar en plantel hasta llegar al punto de priorizar a otros de sus futbolistas por encima suyo.

Se trata de Jorge Broun, mejor conocido como "Fatura", quien se desempeña en el elenco rosarino y analizó tanto el ciclo del exhombre de Boca Juniors como el presente de los dirigidos por Miguel Ángel Russo que hoy están terceros en la Liga Profesional de Fútbol. El guardameta de 36 años que lleva 157 partidos con el buzo del "Canalla" en los cuales recibió 179 goles no se guardó nada a la hora de destrozar a Tevez por su gestión.

"Creo que nunca tuve la confianza o el apoyo de Tevez, que sí lo puedo llegar a sentir ahora. El primer partido en el que me toca atajar con él fue en cancha de Argentinos Juniors, volvía de una lesión y me enteré ese mismo día que iba a ser titular, pero nunca se acercó a hablar conmigo", sostuvo "Fatu". Por otro lado, recordó un momento incómodo que vivió con "Carlitos" en ese instante: "Antes del partido me dice: 'Tenés la responsabilidad de jugar y hacerlo como antes de la lesión'. En ningún momento me felicitó por cómo venía atajando en las prácticas ni ratificó que me había ganado la titularidad".

Con respecto a la actualidad de Central y el buen puesto que ocupa en la tabla de posiciones, el experimentado arquero lanzó: "Estoy disfrutando mucho este momento en lo individual y en lo grupal. No hay que conformarse, pero este es el camino y nos pone contentos lo que estamos haciendo". El próximo encuentro del conjunto rosarino será este domingo 23 de abril ante Boca Juniors en el Gigante de Arroyito y quieren seguir con la buena racha.

La reveladora frase de Tevez sobre Boca

Después de la renuncia en el club rosarino, su nombre comenzó a sonar en distintos equipos de Argentina, entre los cuales manifestó la posibilidad que existió de dirigir a un grande: "Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente. No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa". Y continuó: "Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”.

Además, expresó que "tener un buen proyecto en el fútbol argentino hoy es muy difícil, son tres o cuatro clubes que lo pueden hacer", pero remarcó que "ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó". Y manifestó cómo vive su actualidad: "Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente".