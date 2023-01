La reveladora frase de Tevez sobre Boca: "Me agotó"

El "Apache", alejado del mundo del fútbol tras su paso por Rosario Central, habló de su relación con el mundo Boca.

Carlos Tevez definió de manera llamativa su vínculo con Boca Juniors luego de su alejamiento como entrenador de Rosario Central. Además, opinó sobre el Mundial de Qatar 2022 de Lionel Messi y manifestó que siguió los partidos de Francia.

La primera experiencia de Tevez como DT en el fútbol argentino fue corta pero intensa. Después de que su equipo consiguiera un buen rendimiento sobre el final del torneo, el "Apache" decidió no continuar en el "Canalla" por la disputa que había en torno a las elecciones a presidente con las diferentes listas. Ya alejado durante unos meses, opinó sobre lo que le genera a la distancia el mundo del "Xeneize".

Qué dijo Carlos Tevez sobre Boca Juniors

En diálogo con Radio Mitre, "Carlitos" detalló cómo se siente después de haberse retirado del fútbol en el club de sus amores y de la actividad profesional: “No extraño el mundo Boca, ni el fútbol porque me agotó".

Después de la renuncia en el club rosarino, su nombre comenzó a sonar en distintos equipos de Argentina, entre los cuales manifestó la posibilidad que existió de dirigir a un grande: "Apenas salí de Rosario Central, me llamaron de Independiente. No tengo la necesidad de salir a dirigir cualquier cosa". Y continuó: "Tuve la chance de quedarme en Central, pero no me quedé por un tema político”.

Además, expresó que "tener un buen proyecto en el fútbol argentino hoy es muy difícil, son tres o cuatro clubes que lo pueden hacer", pero remarcó que "ser entrenador fue una buena experiencia, me encanta. La parte de la estrategia fue lo que más me gustó". Y manifestó cómo vive su actualidad: "Estoy disfrutando de los momentos. Estoy con la familia en la estancia que tengo. Me gusta disfrutar del cariño de la gente".

Carlos Tevez, sobre el Mundial de Qatar y la consagración de Lionel Messi

El "Apache" manifestó de manera llamativa a quién siguió durante la competencia mundialista: “Seguí poco el mundial. Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba”.

Tevez tiene una relación de amistad con Messi, ya que compartieron varios años en el seleccionado argentino. Sobre el Mundial del mejor jugador del mundo, comentó: “No le escribí a Messi porque debe tener el teléfono a explotado. Me da mucha alegría que mis hijos griten los goles de él”.