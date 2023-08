Un gigante de la Premier League quiere a Exequiel Palacios y River recibió una gran noticia

Un gigante del fútbol europeo quiere a Exequiel Palacios y River Plate, donde el volante dio sus primeros pasos, recibió una excelente noticia para el futuro.

Exequiel Palacios está cada vez más cerca de pasar a un gigante del fútbol de Europa y desde River Plate se ilusionan después de recibir una gran noticia. El "Tucu", campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022, se desempeña en el Bayer Leverkusen de Alemania y está en la mira de otro equipo del Viejo Continente que abonaría una importante sumar de dinero. Ahora, en el "Millonario" se ilusionan con dicha venta del futbolista surgido de la institución.

El nacido en Famaillá, provincia de Tucumán, dio sus primeros pasos en las inferiores de la "Banda" y en noviembre del 2019 se confirmó su pase al elenco teutón en el que juega hasta hoy en día. Actualmente, el volante acumula 8 goles y 5 asistencias en 89 partidos jugados y lo buscan desde Inglaterra. El Liverpool de la Premier League lo quiere en este mercado de pases y desembolsaría varios millones de dólares que, parte de ello, ingresaría a River.

Los "Reds" pagarían un número cercano a los 45 millones de euros por "Pala" y en el "Millonario" están más que ilusionados con que esto llegue a buen puerto. Es que los de Núñez se quedaron con una plusvalía del 10% tras venderlo al Leverkusen por 13 millones y medio de dólares. En caso de concretarse esta histórica transacción al Liverpool, River recibiría un total de 4 millones y medio de dólares.

En cuanto a los números de Exequiel Palacios en el club, disputó 87 encuentros, marcó 10 goles y brindó 11 asistencias. Desde su debut en el primer equipo de la mano de Marcelo Gallardo, "Pala" ganó 7 títulos (tres Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores). Además, se consagró campeón de la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Pity Martínez reveló cómo está su rodilla e ilusionó a todo River

Lo que tanto esperaban los hinchas del "Millonario" se terminó de concretar. El regreso de Gonzalo "Pity" Martínez al club donde brilló de 2015 a 2018, siendo protagonista en la final Copa Libertadores ante Boca, le da al club aún más razones para pelear todas las competiciones. Más allá del optimismo, el talentoso zurdo deberá ir paso a paso en su recuperación y dejó un mensaje sobre su estado físico.

En febrero de 2023, el exjugador de Huracán sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda jugando en Al Nassr. Ya atravesando la parte final de su rehabilitación, "Pity" despejó las dudas sobre dicho problema a la salida de haber realizado la revisión médica: "Las rodillas están perfectas. Es cuestión de tiempo para no apurar nada, no hacer locuras. Esperando que el médico me de el alta y poder empezar".