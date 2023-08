Pity Martínez reveló cómo está su rodilla e ilusionó a todo River: "No hacer locuras"

El talentoso zurdo firmó contrato con el "Millonario" y volverá a vestir la camiseta luego de cuatro años.

River Plate sumó grandes refuerzos en el actual mercado de pases y uno de los más resonantes es Gonzalo Martínez. El "Pity", que se está recuperando de una grave lesión, reveló cómo se encuentra físicamente y encendió la ilusión para volver pronto a las canchas.

Lo que tanto esperaban los hinchas del "Millonario" se terminó de concretar hace pocas horas. El regreso de Martínez al club donde brilló de 2015 a 2018, siendo protagonista en la final Copa Libertadores ante Boca, le da al club aún más razones para pelear todas las competiciones. Más allá del optimismo, el talentoso zurdo deberá ir paso a paso en su recuperación y dejó un mensaje sobre su estado físico.

La revelación de Pity Martínez sobre su estado físico

En febrero de 2023, el exjugador de Huracán sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda jugando en Al Nassr. Ya atravesando la parte final de su rehabilitación, "Pity" despejó las dudas sobre dicho problema a la salida de haber realizado la revisión médica: "Las rodillas están perfectas. Es cuestión de tiempo para no apurar nada, no hacer locuras. Esperando que el médico me de el alta y poder empezar".

Si bien en los últimos mercados de pases no pudo concretar su vuelta, finalmente pudo llegar a un acuerdo con el equipo saudita y mostró su felicidad: "No sé si lo soñaba, sabía que se iba a dar en algún momento. Gracias a Dios sabía que había dejado una buena imagen en el club. Era mi idea volver ahora que estoy bien física y mentalmente, que era lo que más me preocupaba".

Al ser consultado si ya había tenido algún contacto con Martín Demichelis, el mendocino resaltó: "No tuve la oportunidad de hablar ahora. Pero antes de mi firma me junté con él para transmitirle mis ganas, para que viera la importancia con la que iba a tomar la decisión de volver. Tenía otras opciones, pero la prioridad fue River. Le quise transmitir mis ganas y se pudo dar mi vuelta".

Para finalizar, el exfutbolista de Atlanta United y Al Nassr destacó que no se deja llevar por el éxito obtenido en el pasado: "Lo tomo como una responsabilidad enorme, es un nuevo desafío. Lo que pasó ya está, quedó en el pasado, quiero redoblar la apuesta para quedar en la historia del club, que es lo más importante".