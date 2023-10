Un crack de Boca reveló el calvario que sufrió desde su vuelta al club: "Mi familia"

Luego de la clasificación a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras, un futbolista de Boca Juniors rompió el silencio y contó el mal momento que vivió en su llegada al "Xeneize".

Boca Juniors avanzó a la gran final de la Copa Libertadores de América con un inolvidable triunfo por penales ante Palmeiras en Brasil y jugará el duelo decisivo contra Fluminense el próximo 4 de noviembre en el Estadio Maracaná. Un crack "Xeneize" que fue clave en la clasificación a la siguiente fase del torneo continental rompió el silencio días después del partido contra el "Verdao" y sorprendió a todos. Es que el futbolista reveló el calvario que vivió cuando llegó a la institución de la que Juan Román Riquelme es vicepresidente.

Se trata de Guillermo Fernández, mejor conocido como "Pol", quien tuvo altibajos en su rendimiento desde su regreso al elenco de la Ribera y se reencontró con su mejor versión en la semifinal de la copa. Allí, el volante fue clave para mantener los hilos del equipo en la mitad de la cancha y fue uno de los mejores a lo largo de la serie en la que los de Jorge Almirón dejaron en el camino a un rival difícil como Palmeiras. Días después de dar un paso más para ganar la ansiada séptima, el mediocampista con pasado en Racing habló en El canal de Boca y no se guardó nada.

"Trato de mantener una línea y me enfoco siempre en entrenar para mejorar día a día. Me costó mucho a principio de año, tuve problemas que me afectaron y traté de manejarlo con mi familia. Hoy pude superarlo y estoy más tranquilo", contó Fernández acerca del mal momento que atravesó a comienzos del 2023. Si bien no dio más detalles al respecto, el atacante de Boca sí contó: "fueron pérdidas importantes pero me guían desde arriba y estoy muy contento con ellos". Al margen de que no siempre convenció su juego en el planteo del DT, "Pol" es de los pocos futbolistas que se mantienen como titulares salvo que el propio entrenador opte por la rotación.

En cuanto a los números del hombre nacido en Granadero Baigorria con la camiseta "Azul y Oro", actualmente acumula 9 goles y 11 asistencias en 138 partidos. Es la tercera etapa que atraviesa en Boca ya que surgió en 2012, tuvo pasos por Atlético de Rafaela, Rosario Central, Racing Club y Cruz Azul de México para asentarse definitivamente en el "Xeneize". Además, Fernández suma seis títulos locales con el equipo de la Ribera y va por más en 2023.

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre con horario a definir. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo

Sueña Boca: un gato vidente predijo un resultado e ilusionó a los hinchas con la Libertadores

El mencionado gato brujo es de origen brasileño y su compañero Natan Antonio Pinheiro es quien lo cuida, aunque no sólo se encarga de eso. El dueño de "Milo" le sirve dos platos de comida con los respectivos escudos de dos equipos y el animal tiene que decidir. Esta vez, para el cruce entre Boca y Palmeiras escogió a los de Jorge Almirón y acertó, ya que se metieron en la gran final del torneo continental por penales. La próxima predicción será el 1° de noviembre, tres días antes del encuentro en el Maracaná.

Para colmo, no es la primera vez que participa en estos pronósticos, ya que hizo lo mismo con el duelo decisivo de la Copa Sudamericana. Es que anticipó que Fortaleza sería parte del mencionado cotejo y no erró, como tampoco con lo que sucedería en la Copa de Brasil entre San Pablo y Flamengo. El conjunto "Paulista" gritó campeón en dicho certamen y fue el propio gato el que lo adivinó con su particular método.