Sueña Boca: un gato vidente predijo un resultado e ilusionó a los hinchas con la Libertadores

Luego del pase de Boca Juniors a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras, el video de un gato vidente explotó en las redes sociales con una predicción que ilusionó a los hinchas "Xeneizes".

Boca Juniors eliminó a Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores de América tras vencerlo en los penales con la brillante actuación de Sergio "Chiquito" Romero. Días después de este cotejo, el video de un gato vidente con una impensada predicción se viralizó en las redes e ilusionó a los hinchas "Xeneizes". Los de Jorge Almirón enfrentarán a Fluminense el sábado 4 de noviembre y sueñan con ganar para levantar de nuevo el trofeo.

Es que la última vez que lo lograron fue en 2007 de la mano de Miguel Ángel Russo y no pierden las esperanzas de conseguirlo otra vez. Los fanáticos depositarán parte de su fe con "Milu", una pequeña mascota que eligió entre el conjunto "Azul y Oro" y el "Verdao" su opción para que uno de los dos sea finalista y no se equivocó. Claro que, ahora esperan porque esto suceda en la previa del duelo decisivo que se desarrollará en Rio de Janeiro.

El mencionado gato brujo es de origen brasileño y su compañero Natan Antonio Pinheiro es quien lo cuida, aunque no sólo se encarga de eso. El dueño de "Milo" le sirve dos platos de comida con los respectivos escudos de dos equipos y el animal tiene que decidir. Esta vez, para el cruce entre Boca y Palmeiras escogió a los de Jorge Almirón y acertó, ya que se metieron en la gran final del torneo continental por penales. La próxima predicción será el 1° de noviembre, tres días antes del encuentro en el Maracaná.

Para colmo, no es la primera vez que participa en estos pronósticos, ya que hizo lo mismo con el duelo decisivo de la Copa Sudamericana. Es que anticipó que Fortaleza sería parte del mencionado cotejo y no erró, como tampoco con lo que sucedería en la Copa de Brasil entre San Pablo y Flamengo. El conjunto "Paulista" gritó campeón en dicho certamen y fue el propio gato el que lo adivinó con su particular método.

Cuándo juegan Boca vs. Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

La final de la Libertadores tiene fecha y lugar en Rio de Janeiro, Brasil. El cruce definitivo entre Boca Juniors y Fluminense se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre con horario a definir. Tanto la transmisión como el streaming online que se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las aplicaciones correspondientes se confirmará en los días previos al cotejo.

El pronóstico definitivo del astrólogo de Boca para el 2023

Giorgio Armas, brujo del elenco de la Ribera, es quien habitualmente utiliza sus redes sociales para ilusionar a los fanáticos que sueñan con ver al "Xeneize" levantar el trofeo continental. Si bien no dio detalles con respecto a lo que pasaría contra Palmeiras en Brasil el pasado 5 de octubre, sí dejó algo en claro con breves palabras. Luego de perder el Superclásico a manos de River Plate y ganarle al "Verdao", Boca va por la tan ansiada séptima.

"Boca Juniors será finalista de la Copa Libertadores. Sólo les pido aguante", escribió el famoso tarotista de Boca sobre el futuro del equipo y acertó. Es que el jueves 5 de octubre visitaron a Palmeiras luego de empatar sin goles en la Bombonera en un cruce en el que fueron superiores y pasaron tras la gran actuación de Sergio "Chiquito" Romero en los penales. Esta vez, están ante la gran posibilidad de ganar el trofeo contra Fluminense en el Maracaná.