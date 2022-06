Tremendo cruce entre Gallardo y Beccacece: "¿Vos quién sos?"

El entrenador de Defensa y Justicia evitó que haya un lateral en favor de River y Marcelo Gallardo explotó. A partir de ese momento se dio el cruce.

En medio del encuentro entre Defensa y Justicia contra River en Florencio Varela ocurrió una situación insólita. Los dos técnicos, Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo se trenzaron en una discusión después de una increíble maniobra del entrenador del conjunto local. Sacados, los dos se dijeron: "¿Quién sos?"

Todo comenzó con una jugada en uno de los laterales. La pelota le correspondía a River y, en el momento en el que se iba a hacer el lateral, el propio entrenador de Defensa y Justicia se puso delante de la pelota y del jugador, elevó los brazos e impidió que el futbolista de River saque rápido. Un minuto después, por supuesto, el árbitro lo expulsó ante la locura de Beccacece que seguía golpeando cosas.

En ese mismo momento, un poco más lejos, Marcelo Gallardo se quejó con el cuarto árbitro ante la situación y gritó: "¿Qué te pasa? ¡Está loco este". En ese instante, el propio entrenador del Halcón -que fue ayudante de campo de Sampaoli en la Selección Argentina- explotó: "¿Qué te pasa? ¿Qué decís? ¿Quién te crees que sos? Quién sos".

Se sabe que la relación entre ambos entrenadores no es la mejor. De hecho, en la previa del partido hubo un momento llamativo porque ni siquiera se saludaron como suelen hacer los directores técnicos a modo de protocolo. Esta situación casi empeora, pero finalmente el entrenador de Defensa y Justicia fue expulsado de la cnacha y terminó, descontrolado, viendo el partido desde la platea.

El encuentro que se disputó en la cancha de Defensa y Justicia fue muy trabado y no se sacaron ventajas. Más allá de algunos errores defensivos, lo cierto es que dos de los equipos más verticales que tiene el fútbol argentino no lograron derribar a los arqueros rivales. Fontana, de Defensa y Justicia, tuvo un par de jugadas muy claras que no llegó a definir.

Por el lado de River, la preocupación más grande que le dejó el encuentro fue la situación con sus delanteros, ya que no llevó ninguno al banco y solo contó con Brian Romero como carta principal de ataque. Esta falt de peso ofensivo se notó y, finalmente, quedó marcado el empate ya que no hubo llegadas claras en favor del Millonario.