Tremenda trompada de un jugador a otro en pleno partido

En pleno partido de la Liga Escobarense un jugador de Deportivo José C. Paz noqueó a otro de Unión Del Viso con una violenta agresión.

Un futbolista sufrió una brutal agresión por parte de un rival en medio de un partido. Se trata del defensor Nicolás Cleque, quien se desempeña en Unión Del Viso y disputaba el duelo ante Deportivo José C. Paz. Marcelo Corbalán, del mencionado club paceño, lo noqueó en pleno campo de juego y el hecho generó mucha preocupación.

La violencia opacó completamente el resultado del encuentro, que finalizó 1 a 0 en favor de los delvisenses que se llevó adelante en la Liga Escobarense. En el video del momento se observa que la intención de Cleque fue darle la mano a su par para pedir disculpas por una infracción cometida, pero Corbalán reaccionó de la peor manera. Un fuerte golpe al rostro de su rival derivó en que caiga en el verde césped y que se despierte minutos más tarde.

El jugador estuvo casi media hora inconsciente y lo trasladaron al Hospital Austral, donde el diagnóstico determinó una pequeña fisura en el pómulo y le dieron cuatro puntos de sutura. El hombre de Del Viso pasó la noche en observación, horas después se recuperó y recibió el alta médica para regresar a su hogar. Para su suerte no pasó a mayores, pero no estuvo lejos de que esta situación termine en una tragedia para el fútbol argentino.

"Recuerdo que le quiero dar la mano y después no recuerdo nada hasta que estoy afuera de la cancha, vestido esperando la ambulancia. Le hago un foul a los 35 del primer tiempo contra el lateral y cuando me acomodo en mi posición le pongo la mano para pedirle disculpas, me esquiva y cuando me doy vuelta recibo el golpe. Y no recuerdo más nada, no hubo ninguna provocación", aseguró Nicolás Cleque con el medio Pilar a Diario.

Por otro lado, con respecto a la pica que había con Corbalán, el futbolista de Unión Del Viso sostuvo: "Nos cruzamos el torneo pasado. Hubo un cruce verbal en nuestra cancha, hace mucho tiempo, más de 6 meses. Este domingo nos saludamos antes del partido y durante el mismo ni nos hablamos".

Crimen del hincha de Luján: piden detención del hijo del presidente de Alem

La Fiscalìa que lleva adelante la investigación por el asesinato del hincha de Luján Joaquín Coronel, confirmó el pedido de detención nacional e internacional para Ariel González, hijo del presidente del club Leandro N. Alem, acusado de organizar la balazera que terminó con la vida del joven de 18 años mientras se disputaba el clásico del ascenso el domingo 10 de julio. Mientras hay tres personas detenidas por el hecho, su hermano, Mariano González, y otros tres individuos también tienen pedido de captura.

La fiscal María Laura Cordiviola, a cargo de la fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes, señaló a Ariel como el posible autor intelectual del asesinato de Coronel y su captura inmediata. Mariano González, Carlos Cappelani, Diego Barrientos y Facundo Serrano, quienes también se encuentran prófugos de la Justicia, cuentan con pedido de detención acusados de ser los autores materiales del hecho.